Resumen: Durante el receso escolar y el puente de la Raza, más de 1,4 millones de vehículos se movilizaron por Antioquia bajo un dispositivo de seguridad vial de la Policía, que incluyó 21 puestos de control y 248 uniformados. En el balance se registraron seis personas fallecidas y 31 lesionadas en siniestros viales, además de 312 comparendos, 37 vehículos inmovilizados y la incautación de tres armas de fuego.

Más de 1,4 millones de vehículos se movilizaron por Antioquia durante el receso escolar: seis personas murieron en siniestros viales

Durante el receso escolar y el puente festivo de la Raza, más de 1.4 millones de vehículos transitaron por las vías de Antioquia, en medio de un amplio dispositivo de seguridad vial liderado por la Policía Nacional. El operativo, que contó con 21 puestos de control en todo el departamento, tuvo como objetivo garantizar una movilidad segura, prevenir siniestros y promover la convivencia en las carreteras.

De acuerdo con el reporte oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Antioquia, entre las 00:00 horas del 3 de octubre y las 00:00 horas del 13 de octubre de 2025 se registró la movilización de 1.405.122 vehículos, de los cuales 709.403 ingresaron y 695.719 salieron del territorio antioqueño.

Pese al acompañamiento institucional, las autoridades reportaron 31 personas lesionadas y 6 fallecidas en siniestros viales ocurridos durante el periodo. Según el informe, las principales causas de estos accidentes fueron la pérdida de control del vehículo, la distracción al volante y la invasión del carril contrario.

En materia de control, los uniformados impusieron 312 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito, además de inmovilizar 37 vehículos y realizar 6 comparendos por conducción en estado de embriaguez. Las labores operativas también permitieron 3 capturas por orden judicial, la incautación de 3 armas de fuego y la ejecución de 21 puestos de prevención y control en los principales ejes viales del departamento.

Durante la temporada también se registró una afectación en la vía Primavera–La Mansa (ruta 25BAN01), a la altura del kilómetro 24+000, en el sector del túnel falso del municipio de Titiribí, donde un deslizamiento de material rocoso ocasionó el cierre total del corredor vial. Gracias a las coordinaciones con la concesión Pacífico Uno, se avanza en las labores de mantenimiento y habilitación de la vía.

El operativo contó con la participación de 248 uniformados —entre oficiales, suboficiales, patrulleros y auxiliares de Policía— que acompañaron a los viajeros durante todo el puente, realizando acciones de regulación, orientación y control bajo la campaña institucional “Por unas vías seguras y responsables”.

La Policía Nacional en Antioquia reiteró su compromiso con la seguridad vial, la convivencia ciudadana y la conducción responsable, e hizo un llamado a los conductores para mantener una actitud preventiva en las carreteras, respetar las normas de tránsito y reportar cualquier situación que ponga en riesgo la movilidad o la integridad de los usuarios viales.