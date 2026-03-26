Operativos en ‘madrigueras’ dejan motos incautadas y capturas en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Plan Madriguera en Medellín busca atacar los escondites de delincuentes donde guardan motos robadas y planean hurtos.

Con un mensaje directo y contundente, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, reveló detalles de los operativos que se están realizando en el marco del Plan Madriguera, una estrategia que apunta directamente a los escondites de la delincuencia.

El funcionario aseguró que las autoridades ya no solo persiguen a los delincuentes en las calles, sino que están llegando a los lugares donde planean los robos, guardan lo hurtado.

“Ahí están los lugares donde guardan lo robado. Mucho de lo robado son motos. Ahí las deshuesan y también es donde se reúnen para consumir droga y organizarse”, explicó el secretario, al describir lo que denominó como “madrigueras”.

Lea también: 31 billones para los ‘amigos’: Denuncian contratación récord del Gobierno Nacional con fines electorales

El Plan Madriguera tiene como objetivo intervenir estos puntos críticos, considerados centros de operación de estructuras criminales, donde además de ocultar elementos robados, se coordinan atracos en diferentes zonas de la ciudad.

Según explicó Villa Mejía, gracias al uso de tecnología, cámaras de vigilancia y sistemas de identificación de placas, las autoridades han logrado detectar vehículos vinculados a delitos.

En uno de los operativos recientes, una motocicleta fue identificada por su participación en un atraco ocurrido semanas atrás, lo que permitió su incautación.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El funcionario también reveló que en estos lugares han encontrado personas con múltiples antecedentes judiciales por delitos como hurto, fuga de presos y tráfico de estupefacientes.

“Hoy nos estamos metiendo a las madrigueras a perseguirlos. Esto solo le tiene que incomodar a los bandidos, no a la ciudadanía”, afirmó.

El Plan Madriguera hace parte de una estrategia más amplia de seguridad que incluye la intervención de 21 puntos críticos en sectores como Manrique, Aranjuez y Villa Hermosa, donde se concentra una alta incidencia de delitos.

Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y se refuerza con grupos élite motorizados, así como con la articulación del sistema de cámaras y la línea de emergencias 123.

Las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para seguir identificando estos espacios y reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente.

Más noticias de Medellín