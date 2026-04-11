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    ¡Tiene muchos tatuajes! Buscamos a Emanuel Quiroz Montoya, desaparecido en el municipio de Caldas

    Cada minuto de difusión es vital

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tiene muchos tatuajes! Buscamos a Emanuel Quiroz Montoya, desaparecido en el municipio de Caldas

    Resumen: Puede reportar cualquier detalle directamente al Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a través de la siguiente línea telefónica habilitada las 24 horas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, activó el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Emanuel Quiroz Montoya, un joven de 24 años de edad, de quien no se tiene rastro desde hace una semana.

    De acuerdo con el reporte oficial instaurado por sus familiares, Emanuel fue visto por última vez el pasado sábado, 04 de abril de 2026, en el sector del barrio La Playita, ubicado en el municipio de Caldas (Antioquia). El joven cuenta con múltiples tatuajes en su cuerpo, los cuales son la clave principal para que cualquier ciudadano pueda identificarlo y dar aviso a las autoridades.

    El joven vestía Gorra blanca, camiseta negra cuello redondo, saco gris, tenis negros y un morral negro la última vez que fue visto por sus familiares.

    Señales particulares

    Emanuel tiene varios tatuajes muy distintivos que facilitan enormemente su identificación:

    Antebrazo y mano: Un dragón.

    Brazo derecho: El nombre “EMANUEL” y un atrapasueños.

    Pecho: El nombre “Maria Elena”.

    Abdomen: El nombre “Ruben”.

    Hombro Izquierdo: La frase “Dios y madre” junto a una camándula con un corazón.

    ¿Tiene información? ¡Comuníquese ya!

    Cada minuto de difusión es vital. Si usted ha visto a Emanuel en los últimos días, o tal vez conoce la ruta que pudo haber tomado o tiene cualquier pista que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquese de manera inmediata.

    Puede reportar cualquier detalle directamente al Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a través de la siguiente línea telefónica habilitada las 24 horas:

    📞 Celular: 318 532 17 45

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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