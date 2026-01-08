Resumen: La Policía de Bogotá publicó el cartel de los más buscados por el homicidio ocurrido en Kennedy en noviembre de 2025 y pidió apoyo ciudadano para capturar a los responsables.

Linchamiento salvaje en Kennedy: estos son los más buscados por matar a un conductor

La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó la búsqueda de los responsables del homicidio en Kennedy ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2025, tras publicar el cartel de los tres hombres más buscados por este crimen que conmocionó a la capital.

De acuerdo con la investigación liderada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación, el hecho se presentó luego de un incidente vial entre un conductor y varios motociclistas en el barrio Tabacú, en la localidad de Kennedy. Tras el altercado, el hombre fue interceptado por un grupo de personas que lo rodeó y lo atacó violentamente.

Según el informe oficial, los agresores habrían utilizado objetos contundentes como palos, cadenas y piedras, no solo para golpear a la víctima, sino también para causar graves daños al vehículo en el que se movilizaba.

Aunque el hombre fue auxiliado por las autoridades y trasladado con vida a un centro asistencial, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como Mauricio, de 39 años, oriundo de Icononzo, Tolima. Familiares del hombre indicaron que atravesaba una crisis de salud mental al momento de los hechos, versión que también está siendo evaluada dentro del proceso investigativo.

El coronel Álvaro Mora, vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el avance del caso fue posible gracias al análisis de más de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad del sector.

El caso hace parte de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, con la que las autoridades buscan combatir hechos de violencia grave y evitar que se sigan presentando actos de justicia por mano propia en la ciudad.

Desde la Policía reiteraron que ningún ciudadano puede asumir funciones de autoridad, incluso en medio de situaciones de tensión o altercados viales.

Finalmente, las autoridades insistieron en que la denuncia oportuna es clave para esclarecer este tipo de crímenes y reiteraron el llamado a reportar cualquier hecho delictivo a la línea de emergencias 123.

