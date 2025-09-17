Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá reveló el cartel de los más buscados en Bogotá, con cuatro personas con órdenes de captura por homicidio y hurto.

¡Que no se escapen! Revelan el cartel de los más buscados en Bogotá por homicidio y hurto

La Policía de Bogotá ha revelado el cartel de los más buscados en Bogotá, una herramienta para pedir la colaboración ciudadana en la detención de cuatro personas responsables de delitos como hurto, homicidio y otros.

Las autoridades buscan a: Jordan Fernando o alias ‘Jordan’; Elio Elías o alias ‘Elio’; Jampier o alias ‘Chamo’, y Yadelsy Karina o alias ‘Yadelsy’. Todos ellos cuentan con órdenes de captura vigentes por distintos crímenes en la ciudad.

Ayude a la Policía: así puede dar información sobre los más buscados en Bogotá

La Policía de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita la detención de estas personas. Para ello, ha habilitado una línea segura que garantiza absoluta reserva.

Si tiene información sobre el paradero de alguno de los más buscados en Bogotá, puede comunicarse a la línea segura 305 817 7868 o al correo electrónico [email protected].

Las autoridades recuerdan a la comunidad que la denuncia es clave para avanzar en los procesos investigativos y lograr que Bogotá camine segura.

