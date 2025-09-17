Una nueva camiseta del DIM, que aún no ha sido presentada oficialmente, ha desatado una ola de críticas en redes sociales tras filtrarse su diseño.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

A pesar de que el club ya invitó a los aficionados a adquirirla en preventa, el modelo ha generado una fuerte desaprobación entre los hinchas del ‘Poderoso’.

La polémica casaca, que ha sido denominada la «Camiseta Alternative DIM 2025», se ha vuelto viral por las razones equivocadas.

¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima

La administración del equipo, incluso, ha estado promoviendo su adquisición a través de sus canales digitales.

“Viví la experiencia DIM vs Junior en el Atanasio. Estrená la nueva piel del poderoso y disfrutá un momento inolvidable”, se lee en una de las publicaciones”.

Los que la quieran comprar en preventa, la pueden adquirir a través de la sección de preventa exclusiva en la aplicación DIM Plus.

«Cosa tan maluca»: Las críticas no se hacen esperar

Sin embargo, la respuesta de la hinchada ha sido contundente y en su mayoría negativa.

Las reacciones en redes sociales no han tardado en aparecer, dejando clara la insatisfacción con el diseño.

Entre los comentarios más ácidos se encuentran está el de un usuario que escribió “oigan, menos mal esa camiseta la usarán dos o tres veces, porque cosa tan maluca esa”.

Mientras otro más trinó diciendo que “esa camiseta la diseñó un hincha de Nacional” y uno más agregó «hombre ni regalada, q desastre”,

La pregunta que domina las redes es: ¿Le gusta a los hinchas? Por ahora, el veredicto popular es un rotundo ‘no’.

La preventa incluye, durante el partido del DIM contra Junior el domingo 21 de septiembre, conocer el camerino Poderoso, y zonas exclusivas del Atanasio.

Adicionalmente recibir a los jugadores y conocer el el bus; ver el calentamiento desde el banco; dar la vuelta alrededor de la cancha; refrigerio y ver el partido desde la tribuna occidental baja.

La camiseta, informó el equipo, será entregada durante la Experiencia DIM, todo por un valor de $429.950.

[] Llevate en preventa la Camiseta Alternative DIM 2025 y viví la experiencia DIM vs Junior en el Atanasio. Estrená la nueva piel del poderoso y disfrutá un momento inolvidable.

Ingresá a la sección “Experiencias” de la app DIM Plus y seleccioná la que dice “Preventa… pic.twitter.com/F6S6Cv17AP — DIM (@DIM_Oficial) September 16, 2025

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín