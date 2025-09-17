¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima

Resumen: A pesar de no haber sido presentada oficialmente, una filtración del diseño de la nueva camiseta alternativa del Deportivo Independiente Medellín (DIM) para 2025, que el club ya está promocionando y ofreciendo en preventa a través de sus canales digitales, ha generado una fuerte ola de críticas y desaprobación por parte de sus hinchas en redes sociales. El modelo, denominado "Camiseta Alternative DIM 2025," se ha vuelto viral negativamente, con comentarios que tildan el diseño de "cosa tan maluca" y lo desaprueban rotundamente, demostrando que, por ahora, el veredicto popular es un "no" contundente.
Una nueva camiseta del DIM, que aún no ha sido presentada oficialmente, ha desatado una ola de críticas en redes sociales tras filtrarse su diseño.
A pesar de que el club ya invitó a los aficionados a adquirirla en preventa, el modelo ha generado una fuerte desaprobación entre los hinchas del ‘Poderoso’.
La polémica casaca, que ha sido denominada la «Camiseta Alternative DIM 2025», se ha vuelto viral por las razones equivocadas.
La administración del equipo, incluso, ha estado promoviendo su adquisición a través de sus canales digitales.
“Viví la experiencia DIM vs Junior en el Atanasio. Estrená la nueva piel del poderoso y disfrutá un momento inolvidable”, se lee en una de las publicaciones”.
Los que la quieran comprar en preventa, la pueden adquirir a través de la sección de preventa exclusiva en la aplicación DIM Plus.
Sin embargo, la respuesta de la hinchada ha sido contundente y en su mayoría negativa.
Las reacciones en redes sociales no han tardado en aparecer, dejando clara la insatisfacción con el diseño.
Entre los comentarios más ácidos se encuentran está el de un usuario que escribió “oigan, menos mal esa camiseta la usarán dos o tres veces, porque cosa tan maluca esa”.
Mientras otro más trinó diciendo que “esa camiseta la diseñó un hincha de Nacional” y uno más agregó «hombre ni regalada, q desastre”,
La pregunta que domina las redes es: ¿Le gusta a los hinchas? Por ahora, el veredicto popular es un rotundo ‘no’.
La preventa incluye, durante el partido del DIM contra Junior el domingo 21 de septiembre, conocer el camerino Poderoso, y zonas exclusivas del Atanasio.
Adicionalmente recibir a los jugadores y conocer el el bus; ver el calentamiento desde el banco; dar la vuelta alrededor de la cancha; refrigerio y ver el partido desde la tribuna occidental baja.
La camiseta, informó el equipo, será entregada durante la Experiencia DIM, todo por un valor de $429.950.
[] Llevate en preventa la Camiseta Alternative DIM 2025 y viví la experiencia DIM vs Junior en el Atanasio. Estrená la nueva piel del poderoso y disfrutá un momento inolvidable.
Ingresá a la sección “Experiencias” de la app DIM Plus y seleccioná la que dice “Preventa… pic.twitter.com/F6S6Cv17AP
— DIM (@DIM_Oficial) September 16, 2025
Más noticias del Deportivo Independiente Medellín
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.