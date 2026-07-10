Resumen: Los más buscados Antioquia quedaron incluidos en un cartel con 19 presuntos cabecillas de las disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y El Mesa, objetivo de una nueva estrategia de las autoridades.

¡Les pusieron rostro y precio! Estos son los 19 criminales más buscados de estructuras armadas ilegales en Antioquia

Un cartel con 19 presuntos cabecillas e integrantes de estructuras armadas ilegales fue presentado como parte de la denominada Operación Cazador Antioquia (OCA), una estrategia que busca concentrar los esfuerzos de las autoridades para ubicar y judicializar a quienes son considerados objetivos de alto valor en el departamento.

En la lista aparecen señalados integrantes de las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y la estructura criminal ‘El Mesa’, quienes, según la información oficial, tendrían influencia en distintas subregiones de Antioquia.

Entre los nombres, destacan figuran como alias «Calarcá», «Chejo», «Primo Gey», «Jhon Fiera», «Mosco», «Hicup» o «Yiyopas», «Fredo», «Tomás», «Nelson», «Matías» y «El Montero», entre otros.

La estrategia contempla fortalecer las labores de inteligencia, investigación judicial y operaciones coordinadas entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía para golpear las estructuras que delinquen en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá y otras zonas del departamento.

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Además de divulgar el cartel de los más buscados Antioquia, la propuesta también plantea reforzar las operaciones militares contra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, priorizando la búsqueda de alias «Calarcá» mediante capacidades aéreas y de inteligencia.

La iniciativa también incluye retomar el uso de drones para la aspersión sobre cultivos ilícitos y fortalecer las acciones contra la minería ilegal, actividades que, según las autoridades, continúan financiando a los grupos armados que operan en diferentes municipios de Antioquia.

Con este cartel, las autoridades buscan intensificar la persecución de los principales cabecillas señalados de integrar organizaciones ilegales y concentrar los esfuerzos operativos para afectar sus estructuras y reducir su capacidad criminal en el departamento.

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