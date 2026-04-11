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    ¡Se le acabó la guachafita! Uno de los más buscados del Putumayo vino a robar a TransMilenio y terminó tras las rejas

    ¡Creyó que Bogotá era su escondite! Uno de los más buscados del Putumayo fue capturado en plena estación de TransMilenio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le acabó la guachafita! Uno de los más buscados del Putumayo vino a robar a TransMilenio y terminó tras las rejas
    Fotos de Policía Metropolitana de Bogotá.
    ¡Se le acabó la guachafita! Uno de los más buscados del Putumayo vino a robar a TransMilenio y terminó tras las rejas

    Resumen: Policía de Bogotá captura en TransMilenio a uno de los delincuentes más buscados de Putumayo. El sujeto tenía órdenes de captura por millonarios hurtos en Mocoa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la localidad de Teusaquillo, a la altura de la avenida Caracas con calle 37, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de dos hombres señalados de hurtar a un ciudadano dentro de una estación.

    Sin embargo, al momento de verificar los antecedentes en el proceso de judicialización, los uniformados se llevaron una sorpresa: uno de los detenidos era nada menos que uno de los delincuentes más buscados en el departamento de Putumayo, quien figuraba en el cartel oficial de las autoridades de esa región.

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    La captura se dio gracias a la rápida reacción de las patrullas que atendieron el llamado de auxilio de la comunidad. Al ingresar los datos del sospechoso en los dispositivos electrónicos, el sistema arrojó una orden vigente por hurto calificado y agravado.

    Según el historial delictivo, este sujeto es un actor criminal reincidente que venía huyendo desde el sur del país. Se le vincula con un millonario robo ocurrido en diciembre de 2024 en un comercio de Mocoa, donde se sustrajeron equipos tecnológicos y dinero en efectivo, además de un caso de ‘rompevidrios’ en el que habrían hurtado cerca de $24 millones de pesos del interior de un vehículo.

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    Tras las audiencias de legalización, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para este individuo, considerando su alta peligrosidad y el riesgo de fuga.

    Este resultado operativo se dio bajo la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, con la que la Policía busca limpiar el sistema de transporte masivo de actores reincidentes que migran entre departamentos para evadir la justicia.

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