Resumen: Fiscalía envía a prisión a alias ‘El Brujo’, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, acusado de atentar contra firmantes de paz en el Catatumbo.

A la cárcel alias ‘El Brujo’, el temido cabecilla que cazaba firmantes de paz en el Catatumbo

La Fiscalía General de la Nación logró un importante avance en la protección de los reincorporados tras obtener una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gerardo Álvarez Peña, alias ‘El Brujo’.

Este sujeto es señalado como un peligroso cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, con un radio de acción criminal concentrado en la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander.

Según el material probatorio recaudado por el ente acusador, alias ‘El Brujo’ habría liderado una serie de acciones violentas y sistemáticas entre los años 2020 y 2023, dirigidas específicamente contra personas que abandonaron las armas en el marco del acuerdo de paz.

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Dentro de las funciones de este cabecilla, la investigación destaca la estructuración de milicias urbanas encargadas de realizar labores de inteligencia contra la fuerza pública y de confrontar a otros grupos ilegales como el ELN.

Uno de los hechos más graves que se le atribuyen es la orden de asesinar al firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, en un ataque perpetrado el 23 de octubre de 2022 en Tibú. En dicho atentado, la víctima recibió impactos de bala en el abdomen, logrando sobrevivir tras una cirugía de urgencia.

La fiscalía sostiene que el ataque fue una retaliación directa porque el excombatiente se negó a reincorporarse a las filas de la estructura criminal.

Ante una juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó a ‘El Brujo’ los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas, todos bajo la modalidad agravada.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, la contundencia de las evidencias sobre su rol de mando en el Frente 33 fue suficiente para que se ordenara su reclusión inmediata.

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