El periodista argentino Liberman en medio de sus declaraciones le hizo una advertencia a la Federación Colombiana

El polémico partido de este fin de semana entre Llaneros y Unión Magdalena no deja de ser punto de discusión no solo en Colombia sino en varias partes de mundo, la mayoría de espectadores no aprueban el ascenso del equipo de Santa Marta debido a la sospechosa actuación de los jugadores locales en el tiempo de reposición del encuentro.

Uno que no dudó en dar sus declaraciones fue el periodista argentino Martín Liberman, famoso por sus posturas fuertes en cuanto a temas futbolísticos y sus comentarios pesados, este habló sobre el Torneo BetPlay y el tema que empañó los cuadrangulares finales.

Liberman manifestó que las imágenes que dejaron el encuentro Llaneros vs Unión Magdalena demuestran que hay una posible corrupción motivo por el cual le solicita a las principales autoridades del fútbol colombiano que pongan cartas sobre el asunto.

El periodista se atrevió a hacerle una advertencia a la Federación Colombiana de Fútbol tras el escándalo del ascenso, ya que asegura que en Colombia solo hay un ente que rige el fútbol; pero a parte de eso, se dirige también a la Dimayor.

“Le digo a la Federación Colombiana de Fútbol que si no analiza esta vergüenza, si no denuncia este partido y si no vuelve atrás el ascenso del Unión Magdalena, perderá cualquier tipo de credibilidad”, expresó Liberman en su programa en ESPN, ‘Debate F’.

El argentino agregó: “La Federación debe invalidar este partido y debe suspender, castigar a los corruptos sobornados que van para atrás. No hay vuelta que darle, de lo contrario el fútbol colombiano dejará de ser respetado”.

🗣|| COMUNICADO OFICIAL

Unión Magdalena S.A. informa a través del comunicado de prensa N° 011-2021, lo siguiente: pic.twitter.com/80sNruPYCj — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) December 7, 2021