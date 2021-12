«No vendo mis principios» jugador de Llaneros se pronunció tras polémica frente al Unión Magdalena

El volante Manuel González fue el primer jugador de Llaneros que se pronunció tras lo hechos ocurridos en el estadio Bello Horizonte este fin de semana, donde el equipo de Villavicencio se fue arriba en el marcador en el minuto 81 pero sorpresivamente Unión Magdalena lo dio vuelta cuando transcurría los minutos 5 y 6 de adición.

A lo bien a lo bien, que falta de Respeto ese gol del unión — Juan Cuadrado (@Cuadrado) December 4, 2021

La polémica victoria del conjunto bananero a dado mucho de que hablar incluso a lo largo del mundo, ante la pasividad de los jugadores de Llaneros en el segundo gol de los samarios aludiendo a un posible caso de corrupción y amañp del encuentro por lo que Manuel González, decidió manifestarse en sus redes sociales.

“Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto, como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia no he recibido un peso y tampoco recibiré ni aceptaré un peso por lo sucedido el día de ayer» aseguró González quien terminó dejando en claro que «no vendo mis principios y mis valores».

Sin embargo, el mismo jugador hizo dudar si se pudo presentar un arreglo del encuentro con alguno de sus compañeros al comentar que «no vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano todo sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto, creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que no es así, no me vendí y no me venderé jamás”.

Jugador de Llaneros, Manuel González: "Tarde o temprano todo sale a la luz, no vine a señalar a nade, vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que no es así"; sus palabras👇 pic.twitter.com/lg9i8IEtaG — Johana Palacios (@yoapalacios) December 6, 2021

Llaneros también salió del estadio Bello Horizonte criticado por su hinchada:

