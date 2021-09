Marta Liliana Ruiz reapareció tras extirpar el tumor que tenía en la lengua

La actriz Marta Liliana Ruiz publicó un video luego de la cirugía que le practicaron tras diagnosticarle un cáncer en la lengua.

El video fue publicado el pasado 7 de septiembre en su cuenta de Instagram, el cual lo acompañó con este texto: «Para quienes han estado pendientes de mi recuperación».

La actriz colombiana quiso agradecer a cada uno de los médicos y a su esposo e hijos por haberla apoyado y acompañado en este proceso.

“Hoy hace 21 días fue mi cirugía donde lograron extirpar el tumor que tenía en la lengua. No saben lo agradecida que estoy. Primero con Dios porque me dio la oportunidad de seguir aquí; segundo con mis médicos… Con mi familia que estuvo todo el tiempo pendiente de mi, mi esposo, mis hijos y con todos ustedes por sus oraciones, por sus mensajes, por tanto cariño que me han demostrado. Un abrazo grande”, expresó la actriz en el video.

Luego de varias horas de que le realizan el procedimiento, Marta Liliana contó la dura experiencia por la que estaba pasando.

“Cuando llegué al quirófano me puse a llorar porque sabía que ahí quedaban 38 años de carrera profesional, pero hoy lloro de la emoción que me da leer tantos y tan hermosos mensajes”, dijo la actriz en dicha red social.

La actriz de 57 años ha tenido a sus seguidores muy pendientes de su salud.

Tras 21 días de su cirugía, reapareció Marta Liliana Ruiz: