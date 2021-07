Marta Liliana Ruiz revela que tiene cáncer

La actriz Martha Liliana Ruiz reveló que desde hace un tiempo viene presentando una molestia en su lengua, luego de varios estudios los médicos describieron que tendría leucoplasia.

“El médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo”, expresó Martha Liliana en entrevista con en ‘La Red’.

La leucoplasia es una enfermedad de las mucosas que se caracteriza por la aparición de unas manchas blancas irregulares algo engrosadas.

«A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia. El año pasado durante la pandemia, yo me vi una laceración muy pequeña no en el mismo lugar donde eran las anteriores sino debajo de la lengua, dije ‘bueno esto se va a sanar’ y como era época de pandemia los cirujanos no trabajaban al 100%», comentó Martha Liliana.

Estas pequeñas molestias fueron removidas en un par de ocasiones con cirugía, descartando la presencia de un tumor maligno, hasta septiembre del año pasado, cuando la patología arrojo un diagnóstico de cáncer de boca.

La actriz dice que tendrá cambios en su habla, pero no quiere que su carrera como actriz termine por su enfermedad. «Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla, espero que con tenacidad, fuerza y verraquera pueda superar este proceso, yo no quiero que este sea el final de mi carrera, soy una persona que se dedica a comunicar cosas y espero que el cáncer no sea el que me vaya a silenciar”, expresó Martha Liliana Ruiz.

