VIDEO: Dron le desfiguró la cara a reconocida modelo y ex Señorita Bogotá

La modelo y ex Señorita Bogotá, María del Mar Meza, sufrió de un fatal incidente en medio de un evento, cuando de forma accidental, le cayó un dron en la cara que por poco le afecta el ojo derecho.

Así lo informó el programa de ‘La Red’, quien habló con la joven modelo sobre lo que sucedió. “Estaba sentada hablando con Dayana (Cárdenas) y cuando me golpea eso en la cara, yo recuerdo que bajé la cabeza. Obviamente todo el mundo quedó en ‘shock’ al ver ese impacto, y yo levanté la cabeza y me vi el vestido lleno de sangre”, dijo la joven e entrevista con el programa.

La modelo detalló que el incidente ocurrió porque estaba en una zona montañosa, donde el viento pegaba tan fuerte que empujó uno de los drones a su rostro, cortándole la nariz y parte de la mejilla.

«Boté muchísima sangre, Dayana me dijo: ‘Tienes la cara cortada’. Yo entré un poco en pánico porque dijo: ‘Acá se me dañó mi cara’. Por lo menos no fue en el ojo, el dron pudo sacarme un ojo», agregó María del Mar Meza en ‘La Red’.

La joven relató que es optimista, pues por fortuna el dron no le afectó el ojo. Además, relató que se encuentra recuperándose para poder asistir a la ciudad de Antalya, en Turquía, donde representará a Colombia en Miss Aura Internacional.

Esto dijo la Modelo

