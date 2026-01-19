Vasco da Gama supera la oferta de Boca Juniors y se acerca al fichaje de Marino Hinestroza por un millón adicional. Foto: Atlético Nacional

Marino Hinestroza de Argentina a Brasil si Boca no se pone las pilas: Nuevo capítulo de la novela

La dilatada transferencia de Marino Hinestroza ha sumado un nuevo y sorpresivo capítulo que parece alejarlo definitivamente de Argentina.

Ante las constantes vacilaciones y dificultades económicas de Boca Juniors para cerrar el trato, el Vasco da Gama de Brasil ha irrumpido con fuerza en la negociación.

El club brasileño envió una oferta formal a Atlético Nacional, aprovechando el estancamiento de las conversaciones con el equipo “Xeneize”, en lo que muchos ya califican como una oportunidad perdida para los de la Ribera por no agilizar las cifras.

El panorama resulta sumamente atractivo para el club colombiano, ya que la propuesta proveniente de Brasil supera con creces las pretensiones iniciales.

Se estima que el negocio con el conjunto de Río de Janeiro representaría para Atlético Nacional una mejora económica de más de 1 millón de dólares en comparación con lo ofrecido desde Argentina.

Esta diferencia financiera, sumada a la determinación del equipo brasileño, ha puesto a la directiva verdolaga a considerar seriamente el traspaso inmediato del jugador.

El interés de Vasco da Gama no es casualidad, pues el estratega Fernando Diniz sería el principal impulsor de este fichaje, siguiendo de cerca los pasos de Hinestroza para integrarlo a su esquema táctico.

Desde el entorno del futbolista ven con muy buenos ojos este cambio de rumbo, afirmando que existen altas posibilidades de que la “novela” termine con el jugador aterrizando en el Brasileirão.

Lo que parecía un destino seguro en la Bombonera, hoy parece estar destinado a los colores del “Gigante da Colina”.

