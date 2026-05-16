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Resumen: Marihuana enlatada fue hallada en una encomienda enviada desde Cali hacia Soacha.

Marihuana enlatada: Pillaron envío camuflado en fríjoles en el aeropuerto El Dorado

Un nuevo caso de tráfico de drogas quedó al descubierto en Bogotá luego de que las autoridades interceptaran una encomienda que transportaba más de 21 kilos de marihuana ocultos dentro de latas de fríjoles. El cargamento había salido desde Cali y tenía como destino final el municipio de Soacha.

La incautación se logró durante controles adelantados por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, con apoyo del canino antinarcóticos ‘Jeico’, que detectó la presencia de sustancias ilícitas en una bodega de envíos nacionales.

La modalidad utilizada llamó la atención de las autoridades, debido a que la marihuana estaba cuidadosamente escondida en empaques de alimentos para intentar pasar desapercibida.

Durante la inspección, los policías abrieron varias latas y encontraron en su interior 94 paquetes cilíndricos envueltos en vinipel. El peso total de la sustancia alcanzó los 21.570 gramos de marihuana, que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, la marihuana enlatada pretendía mezclarse entre cientos de encomiendas que diariamente se movilizan entre diferentes ciudades del país.

Las autoridades señalaron que este tipo de métodos evidencian cómo las redes dedicadas al narcotráfico buscan constantemente nuevas formas de evadir los controles de seguridad.

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