Le salieron al Ejército en Briceño: hombres de alias Chalá dejaron explosivos y brazaletes botados

La tensión por la presencia de grupos armados ilegales sigue aumentando en el Norte de Antioquia. En las últimas horas se registró un nuevo enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Chalá’ en zona rural del municipio de Briceño.

El combate ocurrió en la vereda Guaico, donde unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.°4 realizaban operaciones militares cuando se encontraron con varios hombres armados señalados de pertenecer a la estructura de alias ‘Chalá’, cabecilla por quien las autoridades mantienen una recompensa de hasta $500 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos integrantes del grupo ilegal se retiraron del sector en medio de la confrontación y dejaron abandonado material de guerra y elementos de uso privativo.

En el sitio fueron hallados una pistola, piezas para ametralladora calibre 7.62, una granada artesanal adaptada para dron, prendas camufladas, brazaletes alusivos a las disidencias y otros elementos de intendencia.

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Las autoridades mantienen operativos en la zona ante el temor que genera alias ‘Chalá’, señalado además por el homicidio del periodista Mateo Pérez. Según información entregada por organismos de seguridad, este hombre habría sido enviado desde el sur del país para asumir el control del frente 36 de las disidencias en Antioquia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, aseguró que alias ‘Chalá’ tendría conocimientos especializados en el manejo de drones utilizados en ataques contra la fuerza pública y que estaría entrenando a otros integrantes del grupo armado en este tipo de acciones.

Por su parte, el ministro Pedro Sánchez indicó que este sujeto es considerado un objetivo prioritario para las autoridades y reiteró que las operaciones continuarán en la región para ubicarlo y desmantelar las estructuras ilegales que delinquen en esta zona del departamento.

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