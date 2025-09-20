Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Marihuana en estufa! Capturan a mujer en aeropuerto El Dorado

Las estrictas labores de inspección que se realizan en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá permitieron la incautación de un cargamento de marihuana y la captura de una mujer de 33 años.

El hallazgo se registró en horas de la mañana de este sábado 20 de septiembre en el área de carga de aeronaves.

Al revisar el electrodoméstico, los uniformados encontraron 40 panelas de cannabis prensado, con un peso total de 21 kilos, envueltas en vinipel.

El teniente coronel Wilson Torres, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto El Dorado, explicó que el resultado se logró en un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Unidad Interagencial de Estados Unidos (HSI).

“La mujer pretendía realizar un envío con destino a San Andrés. En la inspección se encontraron los paquetes con características de marihuana”, afirmó el oficial.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentará un proceso judicial por el delito de fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía, durante 2025 se han decomisado más de 7,5 toneladas de cannabis en la capital, gracias a controles preventivos y operativos en terminales aéreas y terrestres.

