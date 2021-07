¡Qué orgullo! Mariana Pajón y Caterine Ibargüen son portada en los Juegos Olímpicos

Dos de las ilusiones deportivas de Colombia en Los Juegos Olímpicos son, sin lugar a dudas, las antioqueñas Mariana Pajón y Caterine Ibargüen. Y nos llena aún más de orgullo saber que los organizadores del evento deportivo escogieron sus rostros como portada durante las competencias.

Hace pocas horas, la cuenta oficial de Instagram de los Juegos Olímpicos publicó varias imágenes en las que los rostros de las dos portadoras de la tricolor son protagonistas.

Las dos medallistas olímpicas aparecen dibujadas en lo que serían las indicaciones de los logares en los que jugaran los participantes dependiendo su especialidad deportiva. Así pues que Caterine competirá en el Estadio Olímpico de Tokyo mientras que Mariana y todos los ciclista de BMX en el Parque Deportivo Urbano Ariake.

With just four days to go to #Tokyo2020 here are some of the stars you can expect to see at these Tokyo venues. 💪

Can you guess who they are? 👇#StrongerTogether

— Olympics (@Olympics) July 19, 2021