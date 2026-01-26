Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La senadora María Fernanda Cabal ha sacudido el panorama político al anunciar su renuncia irrevocable al Centro Democrático, argumentando una pérdida de identidad ideológica dentro de la colectividad. Su salida no es un retiro silencioso, sino una apuesta estratégica mediante una propuesta de escisión, con la cual busca dividir legalmente el partido para fundar un nuevo movimiento que agrupe al sector más radical de la derecha, permitiéndole conservar personería jurídica y autonomía total de cara a las próximas elecciones sin depender de las directivas uribistas.

María Fernanda Cabal parte cobijas y renuncia al Centro Democrático: busca además que haya escisión

La senadora María Fernanda Cabal anunció oficialmente su renuncia irrevocable al partido Centro Democrático. La noticia, que ya se rumoraba en los pasillos del Congreso, marca el fin de una era para la colectividad fundada por Álvaro Uribe Vélez.

El motivo de la ruptura

A través de un contundente comunicado, Cabal expresó que su ciclo en el partido “ha cumplido su propósito” y señaló discrepancias ideológicas profundas sobre la dirección que ha tomado la colectividad en los últimos meses. Según la senadora, el partido ha perdido la “firmeza” necesaria para enfrentar los retos actuales del país.

Le puede interesar: Esta es la verdadera historia del invaluable dije de Yeison Jiménez «Mi Promesa», recuperado de los restos de la avioneta

La propuesta de “Escisión”: Un nuevo camino

Lo más destacado de su salida no es solo la renuncia, sino la propuesta formal de escisión que ha puesto sobre la mesa. Cabal busca que un sector importante de la militancia y de la base electoral del Centro Democrático se separe legalmente para conformar una nueva personería jurídica.

¿Qué implica la escisión para el partido?

La escisión permitiría a la senadora y a sus aliados:

Conservar su personería jurídica: Sin depender de los avales del Centro Democrático.

Independencia presupuestal: Manejo directo de los recursos de reposición de votos.

Libertad de alianzas: Capacidad de negociar coaliciones sin la mediación de las directivas actuales del uribismo.

María Fernanda Cabal parte cobijas y renuncia al Centro Democrático: busca además que haya escisión