Esta es la verdadera historia del invaluable dije de Yeison Jiménez «Mi Promesa», recuperado de los restos de la avioneta

Minuto30.com .- En una publicación del 4 de agosto de 2025, la Joyeria Venezia, encargada de realizar el dije “Mi Promesa” por encargo de Yeison Jiménez revelaron la histora que hay detrás de la joya de oro y 1.250 Diamantes con un valor incalculabre.

La joyería aclara que el dije “Mi Promesa” no es solo una pieza de alta joyería, sino un símbolo de triunfo forjado por la Joyería Venezia para conmemorar el histórico concierto de Yeison Jiménez en El Campín en julio de 2025. Esta obra maestra fue diseñada con una tipografía exclusiva en oro de 18 quilates, concebida para interactuar con la luz de los escenarios y servir como testimonio físico del ascenso del artista desde sus orígenes humildes hasta la cima de la música popular.

La creación de esta exclusiva joya requirió más de 150 horas de trabajo meticuloso por parte de maestros joyeros, quienes realizaron una curaduría impecable de 1.250 diamantes naturales. Cada piedra fue engastada a mano para asegurar que las palabras “Mi Promesa” resplandecieran con una fuerza celestial desde cualquier ángulo, convirtiendo el metal y las gemas en un universo de brillo que acompañaba al intérprete en cada movimiento.

Más allá del lujo y las cifras, el verdadero significado del dije reside en el juramento personal de fe y perseverancia que definía la carrera del cantante. Para Joyería Venezia, ser los artesanos de este secreto representó el desafío de materializar un sentimiento; por ello, el collar recuperado tras el accidente no es solo un objeto precioso, sino el testamento eterno de un compromiso que Yeison Jiménez llevó consigo hasta sus últimos instantes.

La historia de “Mi Promesa”

Detalle del dije ‘Mi Promesa’ creado por Joyería Venezia.

En la noche del 27 de julio de 2025, la historia de la música popular en Colombia cambió para siempre. El estadio El Campín de Bogotá se rindió ante el talento y el carisma de un artista que cumplía un sueño: Yeison Jiménez, el primer artista de música popular en llenar un escenario como El Campín.

En medio de la euforia de su celebración de cumpleaños, entre las luces y los aplausos de miles de personas, una pieza brilló con una intensidad especial, un símbolo de su increíble viaje, un dije hecho con los mejores materiales y personalizado para él. Un dije creado por nosotros con los mejores materiales y un diseño único como la ocasión lo ameritaba.

Los medios hablaron de lujos y de cifras. Pero la verdad, el verdadero significado de ese dije, es una historia mucho más profunda y poderosa que no había sido contada hasta hoy.

En Joyería Venezia tuvimos el honor de ser los guardianes de ese secreto y los artesanos de su símbolo. La joya no representaba una figura; representaba un juramento personal, dos palabras que lo definen todo: “Mi Promesa”.

El reto era inmenso: crear una joya con significado, donde el verdadero lujo no estuviera solo en el metal, sino en el poder de su mensaje.

El Arte de Forjar una Promesa: El Proceso de Creación

Nuestro equipo de maestros joyeros y diseñadores se enfrentó a un desafío único. El objetivo no era modelar una figura, sino dar poder y protagonismo a las palabras a través de la luz pura.

Diseño Tipográfico y Estructural

Cada letra en “Mi Promesa” fue diseñada con una caligrafía exclusiva, pensando en cómo la luz interactuaría con ella. Se creó una estructura en oro de 18 quilates que serviría como un nido de luz para una constelación de diamantes.

Un Universo de Diamantes

Para dar vida a este mensaje, se realizó una curaduría impecable de 1.250 diamantes de la más alta calidad y brillo. La visión era crear una pieza que resplandeciera con una fuerza y pureza absolutas, utilizando únicamente el fuego de los diamantes para transmitir la intensidad de la promesa.

Artesanía y Devoción

Fueron más de 150 horas de trabajo meticuloso. Cada diamante natural fue engastado a mano por nuestros artesanos, asegurando que cada palabra brillara con una intensidad celestial desde cualquier ángulo. El pulido final fue un ritual para garantizar que la pieza fuera digna del escenario y del artista.

El Resultado: Un Símbolo de Fe que Deslumbra

El resultado final es una de las piezas más significativas que hemos creado. Un dije imponente donde las palabras “Mi Promesa” se reflejan en oro 18 Kilates. Una joya que, al moverse, no solo destella, sino que parece hablar. Es la prueba tangible de que el compromiso y la fe pueden usarse, sentirse y compartirse.

Ver a Yeison Jiménez en el escenario de El Campín, portando este dije tan personal y exclusivo, fue la culminación de nuestro trabajo.

Joyería Venezia: El Lujo del Significado

En Joyería Venezia, creemos que una joya debe contar una historia. Nos enorgullece ser los creadores de piezas para grandes íconos, pero nuestra verdadera pasión es convertir los valores, los sueños y las promesas en tesoros eternos.

