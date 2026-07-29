Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: María Carolina Restrepo Cañavera fue designada por Abelardo De La Espriella como nueva directora del ICBF. La abogada cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores jurídico, financiero y corporativo, además de trayectoria académica y participación política.

¡Atención! María Carolina Restrepo asumirá la dirección del ICBF en el gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a la abogada María Carolina Restrepo Cañavera como nueva directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

El anuncio fue realizado este miércoles por el mandatario electo, quien destacó la experiencia de Restrepo en los sectores jurídico, financiero y corporativo. Su llegada estará acompañada de una agenda enfocada en la contratación, los controles internos, el fortalecimiento de las madres comunitarias y la revisión de los procesos de adopción.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público”, afirmó De La Espriella.

Más de 30 años de trayectoria profesional

Restrepo Cañavera es bogotana y abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en Finanzas Corporativas del CESA y cuenta con estudios en Derecho Tributario y en Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario.

También cursó una especialización en Tributación Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela, España; un programa intensivo en esta misma área en la Universidad Austral de Argentina; un Business Management Program de Harvard University y un diplomado en Business Law de American University.

Actualmente adelanta un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con el proyecto de investigación ‘Las políticas públicas no delinquen’.

Su experiencia laboral se ha concentrado principalmente en el sector privado. En 2004 fue socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub y ha participado en procesos de estructuración, reorganización y negociación de operaciones corporativas para empresas, fondos de inversión e inversionistas nacionales e internacionales.

Anteriormente fue Senior Advisor para Latinoamérica de Geneva Corp., vicepresidenta de Consultoría de Hyperion & XRT CERG Finance y trabajó en el área de Mesa de Dinero y Derivados Financieros de Helm Financial Services.

Experiencia académica y política

La nueva directora del ICBF también ha desarrollado actividades académicas. Fue directora del Centro de Estudios Tributarios y coordinadora académica de la Especialización en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, donde además ha sido docente.

También ha enseñado en el CESA y en programas universitarios de Ecuador y España relacionados con tributación, derivados financieros, gestión de tesorerías y operaciones financieras.

En el ámbito político, Restrepo fue jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo y posteriormente hizo parte del equipo de empalme de Abelardo De La Espriella. Además, aspiró a una curul en el Senado por el Centro Democrático en las elecciones anteriores.

Esto le podría interesar: ¡Escaló el choque! Angie Rodríguez denunció al presidente Petro ante la Comisión de Acusación

Aunque su nombre había sido mencionado entre las posibilidades para ocupar el Ministerio de Hacienda, finalmente fue designada para dirigir el ICBF.

Contratación, controles y lucha contra la corrupción

Entre los principales objetivos anunciados para su gestión está la revisión de los mecanismos de contratación y control de los recursos públicos.

“El ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia”, aseguró De La Espriella.

"PASCUALINA" SOBREVIVE AL TERREMOTO Y REAPARECE MÁS DE UN MES DESPUÉS EN VENEZUELA Una noticia inesperada ha llevado esperanza a quienes siguieron de cerca las consecuencias del terremoto en Venezuela. Pascualina, una tortuga que estaba desaparecida desde el sismo, fue… pic.twitter.com/D8iuDzn2o0 — Noticias Independiente (@notindeslv) July 29, 2026

Hasta ahora, el gobierno entrante no ha especificado cuáles procedimientos serán modificados ni qué mecanismos concretos se aplicarán para desarrollar estas medidas.

Madres comunitarias y procesos de adopción

El fortalecimiento de las madres comunitarias y la revisión de los procesos de adopción hacen parte de las prioridades anunciadas para la nueva administración.

Aunque no se han detallado las modificaciones, el próximo gobierno plantea mejorar el funcionamiento de estos componentes y mantener como eje la protección integral de los menores de edad.

Restrepo se refirió a la responsabilidad que asumirá al frente de la entidad:

“Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”, dijo Restrepo.

Con esta designación, la abogada pasará del ámbito jurídico, empresarial y académico a dirigir una de las principales entidades sociales del Estado, con una agenda centrada en la infancia, la transparencia y la transformación administrativa del ICBF.