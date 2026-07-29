¡Escaló el choque! Angie Rodríguez denunció al presidente Petro ante la Comisión de Acusación

Resumen: Angie Rodríguez radicó una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación. También anunció acciones penales por presuntas amenazas y pidió vigilancia sobre recursos públicos.

La denuncia contra el presidente Petro dio un nuevo paso este miércoles luego de que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, radicara formalmente una acción ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, acompañada por su abogado, el exmagistrado Wilson Ruiz.

De acuerdo con el documento presentado, la funcionaria solicita que se investiguen varios hechos que, según su versión, podrían constituir los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

La denuncia contra Gustavo Petro también incluye señalamientos relacionados con presuntas presiones y amenazas que, afirma, habría recibido durante su paso por el Gobierno.

Rodríguez aseguró que, además de la actuación ante la Comisión de Acusación, presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas provenientes de integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Asimismo, anunció que solicitará a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República ejercer vigilancia sobre el manejo y la posible destinación irregular de recursos públicos.

Entre los hechos expuestos en la denuncia también figuran los cuestionamientos por el presunto traslado de recursos del Fondo Adaptación, así como las afirmaciones de la funcionaria sobre un supuesto maltrato psicológico y descalificaciones que habría recibido por parte del mandatario durante reuniones en la Casa de Nariño. Igualmente, reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con nombramientos dentro del Gobierno.

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Frente a estos señalamientos, el presidente Petro rechazó las acusaciones y anunció que también emprenderá acciones judiciales contra Angie Rodríguez.

Con la radicación de la denuncia contra Gustavo Petro, el caso queda ahora en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, organismo encargado de evaluar las actuaciones del presidente de la República, mientras continúan las controversias entre ambas partes y avanzan las demás acciones anunciadas por la funcionaria.

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