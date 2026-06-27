¡Marea amarilla en Miami! Impresionante banderazo de la hinchada colombiana previo al choque ante Portugal

Resumen: Miles de aficionados colombianos inundaron las calles de Miami para realizar un impresionante "banderazo" a las afueras del hotel de concentración de la Selección Colombia, demostrando su apoyo incondicional previo al trascendental partido de esta tarde frente a Portugal por la Copa Mundial 2026. Entre camisetas amarillas, banderas tricolores y el ensordecedor cántico de "¡Vamos, vamos, vamos Tricolor!", la hinchada cafetera transformó el ambiente estadounidense en una localía absoluta, brindando una inyección anímica al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que buscará asegurar el primer lugar del Grupo K en el Hard Rock Stadium tras haber sellado ya su clasificación a los dieciseisavos de final.

La pasión por la Selección Colombia no conoce fronteras y la hinchada cafetera lo ha vuelto a demostrar de manera categórica en territorio estadounidense. Un emotivo video capturado en las últimas horas registra el multitudinario y vibrante «banderazo» organizado por miles de aficionados a las afueras del hotel de concentración del equipo en Miami, en la antesala del crucial partido frente a Portugal por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En las imágenes se puede apreciar un impresionante mar de camisetas amarillas que paralizó por completo las calles aledañas. Con banderas tricolores ondeando por todo lo alto, pancartas de aliento y los tradicionales sombreros vueltiaos, la afición transformó los exteriores del hotel en una sucursal de Colombia. El ambiente festivo estuvo marcado por un ensordecedor y rítmico cántico que unificó a la multitud: “¡Vamos, vamos, vamos Tricolor!”, acompañado por el sonar de trompetas y aplausos que contagiaron de energía a todos los presentes.

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Este masivo respaldo pone de manifiesto el apoyo incondicional y la fe intacta que los colombianos tienen en su seleccionado nacional durante este certamen orbital. Jugar en los Estados Unidos se ha convertido prácticamente en una localía absoluta para la ‘Tricolor’, gracias a una marea humana que acompaña y arropa al plantel dirigido por Néstor Lorenzo en cada paso que da.

El partido de esta tarde ante el combinado de Portugal, programado para las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium, no es un compromiso cualquiera. Aunque la Selección Colombia ya se encuentra matemáticamente clasificada a los dieciseisavos de final tras sus sólidas victorias frente a Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0), este duelo cerrará la fase de grupos del Grupo K y definirá cuál de los dos equipos se quedará con el codiciado primer lugar de la zona.

El ferviente apoyo demostrado en este banderazo funciona como la inyección anímica perfecta para los jugadores antes de saltar a la cancha. La fiesta y la ilusión ya se encendieron en las calles de Miami, demostrando que, sin importar el rival, el país entero empuja unido detrás del sueño mundialista.

¡Marea amarilla en Miami! Impresionante banderazo de la hinchada colombiana previo al choque ante Portugal