Cayó cargamento de cocaína escondido en una volqueta: Policía frustró millonario envío en Antioquia

Resumen: La Policía incautó 69 kilos de cocaína en Antioquia durante un operativo en Amagá. Un hombre fue capturado y una volqueta quedó inmovilizada.

Un nuevo golpe contra el narcotráfico fue asestado en las carreteras del departamento luego de que las autoridades incautaran un cargamento de cocaína en Antioquia que era transportado de manera oculta en un vehículo de carga.

El operativo, adelantado en el suroeste antioqueño, permitió además la captura del conductor y la inmovilización del automotor.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía La Mansa–Primavera, a la altura del kilómetro 81+900, en el sector Camilo C, jurisdicción del municipio de Amagá. Allí, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, con apoyo de la SIJIN y la Dirección de Antinarcóticos, realizaban controles preventivos a vehículos que transitaban por este importante corredor vial.

Durante la inspección a una volqueta de color blanco, los policías encontraron ocultos 69 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De inmediato fue capturado en flagrancia el conductor, quien deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Amagá, mientras que el vehículo utilizado para el transporte del alcaloide quedó inmovilizado como parte del proceso judicial.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un importante golpe a las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al impedir que el cargamento continuara su recorrido por las vías del departamento.

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