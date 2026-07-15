Resumen: Marco Rubio se reunió en Washington con José Manuel Restrepo y ministros designados del gobierno de Abelardo De La Espriella para fortalecer la relación bilateral.

Marco Rubio se reunió con José Manuel Restrepo para fortalecer la relación entre Colombia y EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este miércoles 15 de julio en Washington una reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y varios ministros designados del gobierno de Abelardo De La Espriella, en un encuentro enfocado en fortalecer la relación bilateral antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

La reunión, que se desarrolló en el Departamento de Estado durante cerca de 45 minutos, fue calificada de manera extraoficial por integrantes de la delegación colombiana como «muy productiva». Al finalizar, los asistentes abandonaron el lugar sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Posteriormente, José Manuel Restrepo informó a través de su cuenta en ‘X’ que durante el encuentro se analizaron nuevas oportunidades para ampliar el comercio bilateral, atraer inversión extranjera y dinamizar el desarrollo económico del país.

También aseguró que Colombia manifestó su interés en integrarse al Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en materia de seguridad, erradicación de cultivos ilícitos, recuperación del orden público y fortalecimiento de las Fuerzas Militares, respetando la soberanía nacional.

Lea también: Capturan a falso asesor bancario acusado de hacer el ‘cambiazo’ de tarjetas en Bogotá

El vicepresidente electo afirmó que el fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos busca traducirse en beneficios para los colombianos mediante la generación de empleo, el aumento de los ingresos de los hogares y el impulso a la transformación económica y social del país.

Por su parte, Marco Rubio destacó el encuentro en sus redes sociales y expresó la disposición de la administración estadounidense para trabajar con el próximo gobierno colombiano en el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y la ampliación de los lazos económicos entre ambos países.

La reunión hizo parte de una agenda oficial que la delegación colombiana adelanta en Washington, donde también sostuvo encuentros con empresarios de la U.S. Chamber of Commerce, representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, además de participar en un foro del Atlantic Council y asistir a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para abordar el futuro de la cooperación bilateral.

A esta hora inicia, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el encuentro entre el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado, Marco Rubio. La reunión hace parte de la agenda oficial de alto nivel para fortalecer la relación… pic.twitter.com/iJov2zwtpL — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 15, 2026

Más noticias de Colombia