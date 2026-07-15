Capturan a falso asesor bancario acusado de hacer el ‘cambiazo’ de tarjetas en Bogotá

La denuncia de un ciudadano permitió a la Policía de Bogotá capturar en flagrancia a un hombre señalado de hacerse pasar por asesor comercial de una entidad financiera para, presuntamente, cometer el conocido fraude del «cambiazo» de tarjetas de crédito.

El procedimiento fue realizado por uniformados del CAI Federmán, adscrito a la Estación de Policía Teusaquillo, luego de que una persona informara que había sido contactada por un supuesto funcionario bancario, quien le indicó que debía realizar el cambio de su tarjeta de crédito y acordó una cita para efectuar el procedimiento.

La denuncia permitió organizar un operativo

Tras recibir el reporte, los policías acompañaron a la víctima hasta el lugar del encuentro. Cuando el sospechoso llegó, fue identificado y sometido a un registro.

Durante la inspección de sus pertenencias, los uniformados encontraron varios elementos que despertaron sospechas sobre la actividad que presuntamente realizaba.

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Lo que hallaron durante el registro

Según el reporte oficial, el hombre llevaba seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, 32 chips de plásticos bancarios, listados con datos personales, 21 documentos, carpetas con logotipos de una entidad financiera y dos teléfonos celulares.

Vean como se movía este falso asesor comercial en el barrio Nicolás de Federman. Fue capturado en flagrancia cuando citó a un ciudadano para cambiarle su tarjeta de crédito. En su morral llevaba más tarjetas con logos alterados, 32 chips de plásticos bancarios y celulares, entre… pic.twitter.com/RK6ITAe5SR Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 15, 2026

Todo el material quedó bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación.

La DIJIN apoyó la verificación

Funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) participaron en la revisión de los elementos incautados y establecieron que varios presentaban aparentes alteraciones en los logotipos de la entidad financiera, lo que reforzó las sospechas sobre su posible uso para engañar a clientes del sistema bancario.

Con estos hallazgos, el hombre fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará el proceso judicial y establecerá si estaría vinculado con otros casos similares.

Autoridades insisten en denunciar

Tras este caso, la Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123.

Según la institución, la denuncia oportuna fue clave para realizar el operativo y evitar que, presuntamente, se concretara una nueva estafa mediante la modalidad del «cambiazo» de tarjetas de crédito.