No todos, pero sí habrá hinchas del DIM en el clásico donde Atlético Nacional es local

Resumen: Atlético Nacional consiguió una modificación parcial a la sanción del Comité Disciplinario del Campeonato que inicialmente suspendía la Tribuna Norte completa y multaba al club por $11.388.000, debido a incidentes con hinchas visitantes. La multa económica se mantuvo, pero la restricción de público se limitó exclusivamente a los sectores 13 y 14 de dicha tribuna, tanto en la parte alta como baja. Esta decisión se logró tras una solicitud subsidiaria de Nacional, argumentando un precedente de fraccionamiento de sanción por hechos focalizados y logrando así que no todos, pero sí algunos hinchas del DIM puedan asistir al clásico como visitantes.
Atlético Nacional logró una modificación parcial a la sanción impuesta por el Comité Disciplinario del Campeonato, lo que permitirá la presencia de hinchas del DIM en el clásico.
La sanción original, que incluía una fecha de suspensión de la Tribuna Norte y una multa de $11.388.000, se mantuvo en sus términos económicos, pero se redujo el alcance de la restricción de público.
El Comité Disciplinario resolvió reponer parcialmente la decisión sancionatoria. La decisión se delimitó exclusivamente a los sectores 13 y 14, parte alta y baja de dicha tribuna.
Esta decisión se tomó en atención a una solicitud subsidiaria de Nacional, basada en precedentes de la comisión que permiten el fraccionamiento de la sanción cuando los hechos están focalizados.
El Comité accedió a limitar la sanción al equivalente de los sectores donde se originaron los hechos en el estadio visitante.
El recurso de Nacional se centró en alegar que la responsabilidad era del club visitante, especialmente al no tener control sobre el estadio.
Adicionalmente agregaron, como prueba sobreviniente, que la Comisión Local de Seguridad de Tunja, supuestamente autorizaba el ingreso de elementos pirotécnicos.
En consecuencia, el Comité solo accedió a la pretensión subsidiaria de delimitar el sector de la suspensión, manteniéndose firme la multa económica y el concepto de responsabilidad disciplinaria del club.
