Resumen: En Medellín, en medio de las marchas del 1 de mayo, surgieron denuncias por mensajes en los que se ofrecerían transporte y alimentos para asistir a las movilizaciones. Concejales pidieron investigar el origen de estos apoyos, mientras las autoridades no han confirmado su veracidad.

¿Marchas financiadas desde la cárcel? Denuncian buses y “comidita” gratis para este 1 de mayo en Medellín

En medio del desarrollo de las movilizaciones por el Día del Trabajo en Medellín, continúan generando controversia una serie de mensajes que circularon previamente en grupos de WhatsApp, en los que se ofrecía transporte y alimentación para asistir a las actividades en el centro de la ciudad.

Las conversaciones, difundidas horas antes del inicio de la jornada, incluían frases como: “mañana a las 11:00 de la mañana estarán los buses que llevarán y traerán las personas que deseen acompañarnos, tendremos alimentación”, lo que despertó inquietudes entre algunos sectores políticos de la ciudad.

El concejal Andrés Tobón había advertido sobre estas comunicaciones, señalando que, según información conocida, se estarían promoviendo traslados masivos hacia el centro de Medellín bajo ciertas consignas. “Todos sabemos que tal apoyo viene en buses, comidita, fiestica … ¿Quién paga por esto? No hay petrismo gratis”, indicó.

Además, en los mismos mensajes se hacía referencia a que la movilización también estaría relacionada con la llamada “paz urbana”, un tema que actualmente se encuentra en debate tras recientes controversias.

Desde el Concejo de Medellín, el presidente de la corporación, Alejandro de Bedout, expresó reparos frente a la posible procedencia de estos apoyos logísticos. En donde se están ofreciendo buses, alimentación, logística, y todo parece indicar que lo está coordinando y financiando desde la cárcel de Itagüí. Un descaro total”, afirmó.

Esto le podría interesar: ¡Golpe de 9.000 millones! Incautan más de tres toneladas de marihuana ocultas en un camión en Itagüí

Jornada en desarrollo y movilidad

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

A esta hora, las concentraciones por el Día del Trabajo ya están en marcha. Desde las 9:00 a. m., los participantes comenzaron a reunirse en el sector del Teatro Pablo Tobón Uribe, desde donde avanzan hacia el centro de la ciudad.

De manera paralela, las autoridades han aplicado cierres viales escalonados en corredores clave como la avenida La Playa, la avenida Oriental y la calle San Juan, vías en las que se prevé la mayor concentración de asistentes durante la mañana y el mediodía.

Se espera que hacia el mediodía la movilización se concentre en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, donde está programada la actividad central de la jornada.

Llamados y seguimiento

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la veracidad o el origen de los ofrecimientos de transporte y alimentación mencionados en los mensajes. No obstante, desde el Concejo de Medellín se ha insistido en la necesidad de esclarecer si hubo algún tipo de financiación irregular.

Entre tanto, la jornada avanza con presencia del presidente Gustavo Petro y bajo monitoreo de las autoridades, que reiteran el llamado a mantener el orden público y a participar de manera pacífica en las movilizaciones.