Resumen: Marchas del 1 de mayo en Medellín tendrán recorrido por el centro y cierres viales.

Medellín se prepara para marchas del 1 de mayo: cierres viales y recorrido

Las marchas del Día Internacional del Trabajo se tomarán el centro de Medellín este 1 de mayo con un recorrido que impactará la movilidad en varios de los principales corredores viales de la ciudad durante la mañana y parte del mediodía.

La jornada iniciará con la concentración de asistentes en inmediaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe, desde donde partirán las marchas en dirección hacia el occidente por la avenida La Playa.

Posteriormente, el recorrido continuará por la avenida Oriental y seguirá hasta la calle San Juan, para finalizar en el Parque de las Luces, donde se tiene previsto un acto central.

En este punto se desarrollará una concentración pública que contará con la participación del presidente de la República, lo que también implica un refuerzo en los esquemas de seguridad.

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Debido al desarrollo de las marchas, las autoridades locales han advertido sobre posibles cierres viales y restricciones en la movilidad en zonas clave del centro de Medellín, especialmente en sectores como La Playa, la avenida Oriental y San Juan.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se informó que se desplegará un dispositivo institucional para acompañar la jornada, con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la manifestación como el orden público en la ciudad.

El plan incluye la presencia de personal operativo, gestores de convivencia y medidas logísticas que permitan que las marchas se desarrollen de manera pacífica, sin afectar de forma significativa a quienes no participan en la movilización.

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