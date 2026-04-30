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    ¡Urgente! Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS llegaron a un acuerdo

    Para formalizar y darle solidez a este compromiso, ambas instituciones anunciaron la inminente firma de un nuevo contrato

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Murió haciendo fila! 'Abuelita' sufrió un infarto fulminante mientras esperaba la entrega de medicinas de la Nueva EPS
    Foto de cortesía.
    ¡Urgente! Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS llegaron a un acuerdo

    Resumen: Este consenso representa un respiro significativo para los pacientes que luchan diariamente contra el cáncer y para sus cuidadores

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En una noticia que trae una inmensa tranquilidad a miles de familias colombianas, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Nueva EPS han llegado a un esperado acuerdo de pago. Esta conciliación financiera tiene un objetivo claro, urgente y vital: garantizar que la atención médica integral y los tratamientos de los pacientes oncológicos no sufran ningún tipo de interrupción.

    Para formalizar y darle solidez a este compromiso, ambas instituciones anunciaron la inminente firma de un nuevo contrato. Más allá de resolver el componente económico, las partes confirmaron que se establecerá un convenio de colaboración mutua, el cual está diseñado específicamente para asegurar que los servicios de salud y los tratamientos requeridos se presten de manera oportuna, sin barreras administrativas que pongan en riesgo la vida de los usuarios.

    Este consenso representa un respiro significativo para los pacientes que luchan diariamente contra el cáncer y para sus cuidadores, quienes enfrentaban una profunda incertidumbre ante el riesgo de una posible suspensión de sus terapias. Con esta ruta de trabajo conjunto, se prioriza el bienestar de los pacientes y se protege la continuidad de un cuidado médico de alta complejidad que no da espera.

    Noticia en desarrollo…

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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