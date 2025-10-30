Más de mil policías velarán por la seguridad en Cali durante Halloween

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Policía Metropolitana de Cali activó un amplio plan de seguridad en Cali con motivo de la celebración de Halloween, para el viernes 31 de octubre.

El dispositivo contará con el despliegue de más de 1.300 uniformados en toda la ciudad para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, informó que el plan operativo incluye acompañamiento preventivo en las 22 comunas, presencia en parques, centros comerciales y zonas residenciales, además de controles de tránsito y puestos fijos y móviles en los principales corredores viales.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, recordó que sigue vigente la restricción del parrillero hombre, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a acatar la medida para evitar sanciones.

El plan “Arcángel” también fue activado en zonas gourmet y de alta concurrencia, donde se reforzará la vigilancia para prevenir delitos como el hurto, el extravío de menores y el consumo de sustancias psicoactivas.

Asimismo, se integrarán cámaras del MIO, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle y otras entidades privadas al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) para optimizar la reacción ante cualquier emergencia.

El general Bello hizo un llamado a los padres a extremar cuidados: no dejar solos a los menores, verificar la procedencia de los dulces y reportar cualquier anomalía a la línea de emergencia 123 o al ICBF (línea 141).

