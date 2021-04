La Dj Marcela Reyes habló de su relación con Yina Calderón y ‘Epa Colombia’, a través de sus estados de Instagram le contó a sus seguidores como se la lleva con las dos ‘influencers’ colombianas.

Cuando le preguntaron por su relación con la empresaria de keratinas, la Dj respondió: “Epa Colombia y yo no la llevamos súper bien, hemos hablado por teléfono, es una de las invitadas a mi cumpleaños… ya se acerca mi cumpleaños y ustedes no se imaginan quiénes van a estar allá”.

Lea también: VIDEO. Con detector de mentiras, ‘la Liendra’ dijo algunas verdades sobre Dani Duke y su ex

Aunque muchos aseguraban que entre Marcela y Yina había una rivalidad por la música, ambos son Dj, Reyes dejó claro como es su relación con la empresaria de fajas. “La verdad públicamente no había querido hablar de eso porque yo nunca he tenido ningún encuentro o problema con Yina Calderón, jamás, de hecho, yo no entendía cuando ella a veces se refería a mí algo despectiva porque yo jamás me he metido con ella, pero ya quedó súper aclarado, ya estamos en buena onda, en disposición para crecer y ser mejores cada día”, expresó Marcela Reyes en redes sociales.

Marcela Reyes habló de Yina Calderón y ‘Epa Colombia’: