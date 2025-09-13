Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Qué susto en la NQS! Maquinaria amarilla cayó sobre un bus de TransMilenio dejando lesionados

Un grave accidente se registró en la noche del viernes 12 de septiembre en plena carrera 30 (NQS), cuando parte de la maquinaria utilizada en las obras del Metro de Bogotá cayó sobre un bus de TransMilenio que circulaba por su carril exclusivo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la diagonal 16 sur, sentido sur-norte. De acuerdo con videos y testimonios difundidos en redes sociales, el impacto dejó al vehículo con serias afectaciones: puertas con vidrios destruidos, láminas interiores desprendidas, daños en el techo y pasajeros en medio de la emergencia.

En las imágenes se observa cómo uno de los usuarios fue atendido de inmediato por personal de salud.

El consorcio Metro Línea 1, responsable de la obra, confirmó que cuatro personas resultaron lesionadas.

Todas fueron valoradas en el lugar y posteriormente trasladadas a centros médicos cercanos, aunque, según los reportes, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad. Tras el incidente, las actividades constructivas fueron suspendidas y se activaron los protocolos de seguridad.

“El consorcio reitera su compromiso con la seguridad y reforzará las medidas de control mientras se investigan las causas del accidente”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

Este hecho ocurre en el sector donde se construirá una de las 16 estaciones proyectadas para la primera línea del Metro, prevista para entrar en operación en 2028. Con corte al 31 de agosto, la obra reporta un avance del 62%.

