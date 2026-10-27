Resumen: Manuel Turizo encabezará el show de medio tiempo del partido Bengals-Falcons el 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu. El colombiano anticipó un invitado sorpresa y una presentación ligada a su nueva etapa musical de 2027.

Manuel Turizo será el protagonista del espectáculo de la NFL en el Santiago Bernabéu

Minuto30.com .- Manuel Turizo será el protagonista del espectáculo de medio tiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu. El cantante colombiano encabezará la presentación musical del partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons, previsto para el domingo 8 de noviembre de 2026 en Madrid, una cita que reunirá fútbol americano y música latina en el estadio del Real Madrid.

Foto de archivo: captura de La Revuelta / TVE.

La participación del artista fue anunciada por la NFL el 9 de octubre y ratificada por la liga al divulgar, el 24 de octubre, los detalles de los actos previos al encuentro. El inicio del partido está fijado para las 3:30 de la tarde en España, equivalentes a las 9:30 de la mañana en Colombia. Ese horario corresponde al comienzo del juego, no a la salida del cantante al escenario.

Manuel Turizo prepara un show especial para el Bernabéu

En una entrevista con la periodista Rebeca Alonso, publicada por la revista Lecturas, Turizo adelantó que trabaja en una propuesta distinta a sus conciertos habituales. También anticipó la presencia de un invitado sorpresa y relacionó la presentación con la etapa que prepara para su carrera en 2027, sin revelar en esa conversación la identidad de quien lo acompañará.

El escenario tiene, además, un significado personal para el intérprete: se declaró seguidor del Real Madrid y explicó que cantar allí conecta con su deseo de presentarse algún día en ese estadio dentro de una gira propia. La actuación durante un partido de la NFL, por lo tanto, no debe confundirse con el anuncio de un concierto independiente del colombiano en el Bernabéu.

La entrevista también dejó ver el vínculo que ha construido con la capital española. Al hablar de la acogida del público y de sus visitas a la ciudad, resumió esa cercanía con una frase: «Me siento local ya». Ese sentimiento acompaña la preparación de una presentación en la que busca mostrar su identidad musical ante seguidores y espectadores que todavía no conocen su trabajo.

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La NFL apuesta por la música latina en Madrid

En su anuncio oficial, la liga destacó la mezcla de reguetón, pop e influencias tropicales que caracteriza al colombiano. Entre las canciones que mencionó para repasar su trayectoria figuran «Una Lady como tú», «La Bachata», «El Merengue», «Vagabundo» y «Copa Vacía». La organización también hizo referencia a su álbum APAMBICHAO, lanzado en 2026.

Esos títulos forman parte del recorrido que la NFL presentó al anunciar al artista, pero no constituyen una lista confirmada de canciones para el descanso. Por ahora, las fuentes consultadas no detallan el repertorio completo de la presentación ni el orden de las intervenciones musicales. El invitado anticipado por Turizo también permanece como una de las sorpresas del espectáculo.

La actuación en Madrid integra una programación de siete espectáculos de medio tiempo presentados por American Express dentro de los partidos internacionales de la temporada 2026. Según la NFL, esa propuesta musical abarca siete países y cuatro continentes. La elección del colombiano forma parte de esa apuesta de la liga por conectar sus encuentros con públicos de distintos mercados.

El partido también tendrá música antes del inicio

El programa del Bernabéu no se limita al descanso. La NFL confirmó que el guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas interpretará el himno de España y que Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, cantará el de Estados Unidos antes del encuentro. Son participaciones diferentes a la de Manuel Turizo, quien tendrá a su cargo el show de medio tiempo.

Para el público en España, la liga anunció que los himnos y la presentación completa del colombiano se transmitirán en directo por DAZN, Cuatro y Mediaset Infinity. Esa información corresponde a la oferta de emisión española y no confirma por sí misma la disponibilidad de esos canales o de sus señales en Colombia.

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Con el duelo Bengals-Falcons como marco, el Bernabéu volverá a reunir una jornada deportiva y un espectáculo musical internacional. Esta vez, el momento central del descanso quedará en manos de Manuel Turizo, quien llegará con una propuesta que, según adelantó, también permitirá conocer hacia dónde quiere llevar su carrera.