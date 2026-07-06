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    ¡Apuesta en televisión! Manuel Turizo reta a famoso presentador español . . . si llegan a la final

    Manuel Turizo estuvo en «La Revuelta» el exitoso programa español que presenta David Broncano en TVE

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Apuesta en televisión! Manuel Turizo reta a famoso presentador español . . . si llegan a la final

    Resumen: Fiel a su estilo directo y carismático, el artista monteriano dejó clara su postura si se llega a dar ese soñado encuentro "Ese día no somos amigos", le respondió tajantemente Turizo al presentador, desatando las risas en el estudio.

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    Minuto30.com .- La fiebre por la Copa del Mundo de 2026 no solo se vive en las calles y los estadios, sino también en los principales platós de televisión europeos. El exitoso cantante colombiano Manuel Turizo fue el invitado estrella en el popular programa español ‘La Revuelta’, emitido por la cadena pública de ese país, y no dejó pasar la oportunidad para hablar del excelente momento de la Tricolor.

    Durante su charla con el reconocido presentador David Broncano, el fútbol rápidamente se robó el protagonismo, dando lugar a una curiosa y atrevida apuesta que ya es viral en redes sociales.

    España avanza y Colombia se prepara

    La entrevista se dio en un momento clave del Mundial. La charla transcurrió justo un día antes del decisivo choque de 16avos de final entre Colombia y Ghana, encuentro que ganó el equipo sudamericano. Además, ambos sabían que la selección de España venía con los ánimos por las nubes, tras haber dejado en el camino a Austria y estaba lista para enfrentar a la siempre difícil Portugal de Cristiano Ronaldo.

    Con ese panorama, Broncano no dudó en avivar la llama y le insistió a Turizo sobre la posibilidad real de que la ‘Roja’ y el combinado ‘Cafetero’ terminaran cruzándose en el partido definitivo por el título mundial.

    «Ese día no somos amigos»

    Fiel a su estilo directo y carismático, el artista monteriano dejó clara su postura si se llega a dar ese soñado encuentro en la gran final:

    «Ese día no somos amigos», le respondió tajantemente Turizo al presentador, desatando las risas en el estudio.

    Sin embargo, el cantante quiso llevar las cosas un paso más allá y le propuso un trato irresistible a Broncano. Si Colombia y España logran instalarse en la final, ambos verán el partido juntos desde la gradería del estadio.

    Pero la invitación no venía gratis. Turizo estableció una condición innegociable: Broncano deberá asistir al estadio vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

    «Te invito», zanjó finalmente Turizo entre bromas, debatiendo a quién más llevaría de acompañante a esa hipotética e histórica cita mundialista.

    Ahora, tanto los fanáticos de la música como los del fútbol estarán cruzando los dedos para que ambas selecciones sigan avanzando y podamos ver si el famoso presentador español cumple su palabra de vestirse de amarillo, azul y rojo.

    Video de la apuesta

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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