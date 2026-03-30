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Resumen: El cantautor colombiano Manuel Medrano regresará a Medellín el próximo 25 de junio con su gira Superior Tour en el Teatro Metropolitano, ofreciendo un recorrido por sus éxitos más emblemáticos y sus lanzamientos recientes en un formato íntimo. Las entradas para este evento de uno de los referentes del pop latino estarán disponibles en preventa desde el 26 de marzo y en venta general a partir del 27 de marzo a través de TuBoleta.

Manuel Medrano traerá su “Superior Tour” al corazón de Medellín el próximo 25 de junio

El Teatro Metropolitano será el escenario donde el doble ganador del Latin Grammy se reencontrará con su público paisa en una noche que promete un viaje emocional a través de sus grandes éxitos.

MEDELLÍN, 25 de marzo de 2026 – La capital antioqueña se prepara para recibir a uno de los referentes más sólidos del pop latino contemporáneo. El cantautor colombiano Manuel Medrano ha confirmado oficialmente su regreso a la ciudad con su ambiciosa gira “Superior Tour”, la cual aterrizará el próximo 25 de junio en el emblemático Teatro Metropolitano.

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Este espectáculo no es solo una parada más en su agenda; ha sido diseñado como una experiencia inmersiva que recorre la evolución artística de Medrano. El formato del show busca resaltar la cercanía y la conexión íntima con sus seguidores, combinando la potencia de sus lanzamientos más recientes con los clásicos que lo catapultaron al estrellato internacional.

Un repertorio que conecta generaciones

Con un estilo vocal inconfundible y letras que exploran la profundidad del amor y la introspección, Medrano interpretará himnos que ya forman parte del cancionero pop en español, tales como:

Bajo el Agua

La Mujer Que Bota Fuego

Afuera del Planeta

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Una y Otra Vez

Este Cuento

Las entradas podrán ser adquiridas a través del portal oficial de TuBoleta con todos los medios de pago disponibles.

Manuel Medrano traerá su “Superior Tour” al corazón de Medellín el próximo 25 de junio