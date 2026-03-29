Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Además de cancelar el trayecto de regreso del implicado, Avianca confirmó que interpondrá las acciones legales correspondientes contra el reconocido influencer

Avianca veta a reconocido influencer por «broma» que se salió de control en pleno vuelo

Minuto30.com .- La aerolínea Avianca ha tomado una decisión radical tras un incidente de seguridad ocurrido el pasado 11 de marzo en el vuelo AV46, que cubría la ruta Bogotá – Madrid.

Debido al comportamiento disruptivo de un pasajero, identificado como un reconocido influencer y quien sería Jefferson Cossio, la compañía dio por terminado su contrato de transporte de manera inmediata.

El incidente: Químicos y riesgo en el aire

La gravedad de la decisión radica en el uso de un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina mientras la aeronave sobrevolaba el Océano Atlántico. Avianca justificó la medida basándose en tres puntos críticos:

Espacio Presurizado: La aeronave es un entorno cerrado donde el aire se recircula; el uso de químicos afecta la sanidad de todos los pasajeros.

Ubicación Geográfica: El evento ocurrió sobre el Océano Atlántico, en un punto distante de cualquier aeropuerto cercano, lo que habría dificultado una respuesta rápida en caso de una emergencia respiratoria o de incendio.

Seguridad y Orden: Se violaron los numerales del contrato de transporte que exigen mantener la disciplina y la seguridad a bordo.

Consecuencias legales y veto

Además de cancelar el trayecto de regreso del implicado, Avianca confirmó que interpondrá las acciones legales correspondientes. La aerolínea rechazó categóricamente cualquier conducta que comprometa la integridad de sus clientes y personal de servicio.

Llamado al Congreso: Ley contra pasajeros disruptivos

A raíz de este suceso, Avianca reiteró la urgencia de dar trámite al Proyecto de Ley 153 de 2025. Esta iniciativa busca:

Endurecer las sanciones económicas y administrativas contra pasajeros problemáticos.

Fortalecer la protección del personal aeronáutico.

Garantizar la seguridad en vuelos nacionales e internacionales ante conductas irresponsables.

Este evento pone de relieve que la fama no exime del cumplimiento de las normas de aviación civil.

Comunicado de Avianca