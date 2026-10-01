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Resumen: EPM mantiene cortes de agua de 8 p.m. a 4 a.m. en nororiente y centro-oriente de Medellín por El Niño. Embalse Piedras Blancas bajó a 66,25%. Vea barrios afectados.

¡A guardar agua! Mantienen cortes nocturnos en Medellín por el fenómeno de El Niño

Por condiciones del fenómeno de El Niño, se mantienen las interrupciones programadas de acueducto en sectores abastecidos por el sistema Piedras Blancas en Medellín. EPM confirmó que la medida continúa esta semana para usuarios del nororiente y centro-oriente de la ciudad.

Los cortes de agua se realizarán entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. La decisión responde a dos condiciones que persisten: el ahorro no ha logrado sostenerse en el tiempo y el volumen almacenado en el embalse de Piedras Blancas continúa disminuyendo.

Durante septiembre, la meta de ahorro voluntario de 92 litros diarios por hogar o local se ha cumplido en promedio de los últimos ocho días en 62 litros. Este resultado incluye además el efecto de las interrupciones programadas, una medida que permite reducir la demanda para conservar agua disponible para las horas de mayor consumo.

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Entre el 31 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, el embalse Piedras Blancas registró la mayor disminución, al pasar de 92,56% a 66,25%, lo que equivale a una reducción de 26,31 puntos porcentuales.

En el mismo periodo, La Fe bajó de 79,81% a 67,16%, con una caída de 12,65 puntos. Riogrande II, en cambio, incrementó su almacenamiento de 61,86% a 66,14%, con un aumento de 4,28 puntos.

La programación definida por EPM es la siguiente

Esquema 1

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Lunes 28 y miércoles 30 de septiembre y viernes 2 y domingo 4 de octubre, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m.: Comuna 1 – Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2. Comuna 3 – Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2. Comuna 4 – Aranjuez: Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1. Comuna 8 – Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam. Comuna 9 – Buenos Aires: Barrios de Jesús.

Esquema 2

Martes 29 de septiembre y jueves 1 y sábado 3 de octubre, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m.: Comuna 3 – Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés. Comuna 4 – Aranjuez: Manrique Central N.º 2. Comuna 8 – Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas. Comuna 9 – Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo. Comuna 10 – La Candelaria: Los Ángeles y Boston.

EPM reiteró la meta de 92 litros por vivienda para usuarios de Piedras Blancas y de 70 litros para los sistemas Riogrande II y La Fe.

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