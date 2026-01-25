¡Mano dura en Engativá! Operativo de control deja ocho negocios cerrados por incumplimientos

Resumen: Un operativo interinstitucional en la localidad de Engativá permitió la inspección de varios establecimientos comerciales, dejando como resultado el cierre de ocho negocios por incumplimientos. La intervención incluyó controles a personas y vehículos en distintos barrios, como parte de las acciones para fortalecer el orden, la seguridad y la convivencia ciudadana.

Un operativo de control adelantado en la localidad de Engativá dejó como resultado el cierre de ocho establecimientos comerciales que no cumplían con las condiciones exigidas para su funcionamiento. La intervención se realizó en el marco de la Operación Espacio Público, una estrategia orientada a reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana.

La jornada fue desarrollada de manera conjunta por la Alcaldía Local de Engativá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las acciones se concentraron en los barrios Las Ferias, Palo Blanco, Normandía y Los Monjes, donde se realizaron labores de inspección, vigilancia y control a establecimientos de alto impacto.

Durante el operativo, las autoridades verificaron la documentación requerida, las condiciones de funcionamiento de los locales y el manejo de bebidas alcohólicas. En total, fueron visitados 12 establecimientos, de los cuales ocho optaron por el cierre voluntario tras detectarse incumplimientos.

La intervención también incluyó controles preventivos en el espacio público. En desarrollo de la jornada, se registraron 178 personas y 78 motocicletas, como parte de las acciones para prevenir hechos que afecten la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

Según informaron las autoridades, estos operativos buscan reducir riesgos asociados al consumo de alcohol, controlar el ruido excesivo y promover el cumplimiento de las normas por parte de los propietarios de establecimientos abiertos al público.

Las acciones hacen parte de una estrategia que se mantendrá durante el año en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el orden, la convivencia y la seguridad en Bogotá.