¡Mano dura en el centro de Bogotá! Sellan pagadiario en San Bernardo tras detectar irregularidades

Durante un operativo interinstitucional realizado en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, las autoridades distritales sellaron un pagadiario que presentaba irregularidades para ejercer su actividad comercial. Esta acción hace parte de los controles permanentes que adelanta la Administración Distrital para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la ley en establecimientos de hospedaje.

El operativo fue liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría de Gobierno y la Personería de Bogotá. En total, 14 personas fueron alcanzadas con mensajes preventivos y pedagógicos, orientados a promover la legalidad y la convivencia pacífica en la zona.

Durante la jornada también fueron visitados tres establecimientos adicionales, cuyos administradores afirmaron no operar bajo la modalidad de pagadiario, sino realizar cobros mensuales. No obstante, al no presentar la documentación que respaldara esta afirmación, las autoridades continuarán realizando seguimiento para verificar su funcionamiento y evitar posibles irregularidades.

Los controles en esta zona hacen parte de una estrategia integral para prevenir delitos como la trata de personas, la explotación infantil y otras vulneraciones de derechos humanos, problemáticas que pueden estar relacionadas con este tipo de actividades comerciales informales.

De acuerdo con la Administración Distrital, este tipo de acciones buscan reforzar la presencia institucional en sectores de especial atención, fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar que los establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento cumplan con las normas vigentes.

Finalmente, las autoridades recordaron a la comunidad que puede denunciar cualquier irregularidad o situación de riesgo a través de las líneas de atención disponibles, como la línea 141 del ICBF, la línea 143 de la Personería de Bogotá y las Casas de Justicia (302 362 9201).

Estos operativos, señalaron las entidades participantes, continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad como parte del compromiso por una Bogotá más segura y ordenada.