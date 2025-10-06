Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Se creyó ‘el duro’: disparó al aire y amenazó con tirar una granada en Bogotá

En un hecho que generó alarma en el barrio San Bernardo, ubicado en la localidad de Santa Fe, Bogotá, un joven de 20 años fue capturado por la Policía Nacional tras disparar al aire y amenazar a varios ciudadanos con lanzar una granada.

El incidente ocurrió durante las labores de patrullaje preventivo realizadas por las autoridades en la zona. Vecinos alertaron a la policía sobre las detonaciones, lo que permitió a los uniformados localizar al sospechoso.

Al percatarse de la presencia policial, el joven intentó huir, pero fue interceptado gracias a un operativo de cerco implementado por las autoridades.

Durante el registro, le encontraron en su poder una pistola con munición y una granada de fragmentación.

Los residentes del sector confirmaron que el detenido había realizado disparos al aire y amenazado con el artefacto explosivo, generando pánico entre los transeúntes y habitantes del lugar.

El joven fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.

Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

