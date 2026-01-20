¡Mano dura en Antioquia! Caen expendedores en Medellín y hallan material explosivo en Ituango

Resumen: Las autoridades en Antioquia, en operativos coordinados del Ejército y la Policía, capturaron a cinco personas en Medellín por tráfico de drogas e incautaron marihuana, base de coca y tussi. Además, en Ituango hallaron pólvora, balines y material de intendencia perteneciente a la Subestructura 18, fortaleciendo la seguridad y afectando las redes del microtráfico y grupos armados ilegales en el departamento.

Las autoridades en Antioquia intensificaron sus operativos de seguridad en diferentes municipios del departamento, logrando nuevos golpes contra el microtráfico y grupos armados, con la captura de personas y el decomiso de drogas y material explosivo. Estas acciones hacen parte de la estrategia conjunta del Ejército Nacional y la Policía para fortalecer la seguridad y reducir la criminalidad en zonas urbanas y rurales del departamento.

Capturas por tráfico de estupefacientes en Medellín

En Medellín, tropas del Batallón de Policía Militar N.° 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía de Antioquia, capturaron en flagrancia a cinco personas implicadas en tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Durante la intervención se incautaron cerca de 2.000 gramos de marihuana, más de 100 gramos de base de coca y 50 gramos de tussi, sustancias con un valor aproximado de siete millones de pesos. Según las autoridades, estas cantidades podrían equivaler a cientos de dosis destinadas al consumo local, lo que evidencia la importancia de la operación para disminuir la disponibilidad de drogas en barrios y comunas.

“Con estas acciones, buscamos afectar directamente las redes de microtráfico y garantizar mayor seguridad a los habitantes de Medellín. Estas operaciones hacen parte de un plan permanente en puntos críticos de la ciudad”, explicó un vocero del Batallón de Policía Militar N.° 4.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde se les imputarán los delitos correspondientes. Las autoridades destacaron que estas capturas representan un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en la capital antioqueña.

Hallazgo de material explosivo en Ituango

En la vereda Los Galgos, del municipio de Ituango, soldados del Batallón de Infantería N.° 10, también de la Cuarta Brigada, localizaron una caleta con aproximadamente 5 kilogramos de pólvora negra y 80 paquetes de balines, materiales que podrían ser utilizados para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

Además, en el lugar se encontró material de intendencia que, según las autoridades, pertenecería al grupo armado organizado residual Subestructura 18, vinculado a actividades ilícitas en la región. La acción evidencia la presencia de estructuras ilegales en zonas rurales y la continua amenaza que representan para la población local.

#ContundenciaOperacional | En la vereda Los Galgos, municipio de Ituango #Antioquia, soldados del Batallón de Infantería N.° 10 de la #CuartaBrigada, hallaron una caleta con cerca de 5 kg de pólvora negra y 80 paquetes de balines, material utilizado para la elaboración de… pic.twitter.com/s0Lrnksgad — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) January 20, 2026

“Este hallazgo permite prevenir posibles ataques y desarticular redes criminales que afectan la seguridad de los habitantes. Continuaremos trabajando de manera permanente en el territorio para garantizar la tranquilidad de la comunidad”, indicó un oficial del Batallón de Infantería N.° 10.

Impacto y seguimiento de los operativos

Estas operaciones representan un avance significativo en la lucha contra el crimen en Antioquia, afectando tanto al microtráfico urbano como a la capacidad operativa de grupos armados en zonas rurales. Las autoridades informaron que continuarán con este tipo de intervenciones para proteger a la comunidad, garantizar el orden público y prevenir delitos de alto impacto en el departamento.