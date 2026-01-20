Judicializado conductor ebrio que acabó con la vida de dos adultos mayores en Marinilla

Resumen: El conductor implicado en el accidente ocurrido en la autopista Medellín–Bogotá, en el sector Barandales de Marinilla, fue judicializado por homicidio culposo, aceptó los cargos y quedó con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras se define su condena.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, confirmó la captura y judicialización del conductor responsable del accidente de tránsito ocurrido en la autopista Medellín–Bogotá, en el que dos adultos mayores perdieron la vida mientras esperaban transporte público a un costado de la vía, el pasado domingo 18 de enero.

El siniestro se registró en el sector Barandales, cuando un vehículo particular perdió el control y embistió a las víctimas, que se encontraban fuera de la calzada. Tras el impacto, el automóvil salió de la vía y cayó por un precipicio, generando una escena de alta complejidad que obligó a la intervención inmediata de los organismos de socorro y autoridades de tránsito.

Según explicó el alcalde, tras las audiencias correspondientes, la Fiscalía General de la Nación imputó al conductor el delito de homicidio culposo, cargos que fueron aceptados por el procesado, lo que permitió avanzar con mayor rapidez en el proceso judicial.

Esto le podría interesar: Condenan a adulto mayor por abusar de una niña de 11 años en Remedios, Antioquia

Sobre el accidente de tránsito en el que lamentablemente pierden la vida dos personas de nuestro municipio, la Fiscalía informa, tras las audiencias, que el conductor responsable fue imputado por homicidio culposo, aceptó los cargos y quedó con medida de aseguramiento carcelaria. — Julio Cesar Serna Gómez (@juliosernag) January 20, 2026

Como resultado de esta decisión, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que en los próximos días se definirá su condena definitiva, de acuerdo con lo establecido por la autoridad judicial.

El alcalde de Marinilla expresó su rechazo ante la situación y confirmó que el conductor implicado presentó grado III de alcoholemia, según las pruebas realizadas por las autoridades. Además, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.

El hecho causó conmoción en Marinilla y reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los conductores frente a los riesgos y consecuencias legales, así como el peligro que representa para la vida de otras personas manejar bajo los efectos del alcohol.