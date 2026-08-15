Resumen: El cuerpo fue descubierto a las 3:00 de la mañana de este sábado por su propio hijo y su expareja. La víctima presentaba cinco heridas producidas por arma cortopunzante.

¡De cinco puñaladas! Asesinan con arma blanca a un comerciante de 63 años en el barrio Belalcázar

Un nuevo hecho de sangre enluta a la comunidad del noroccidente de Medellín. En la madrugada de este sábado 15 de agosto, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 63 años al interior de un inmueble ubicado en el barrio Belalcázar.

La víctima, quien en vida se dedicaba a las actividades de comercio —específicamente a la venta de electrodomésticos y teléfonos celulares—, fue asesinada con un arma cortopunzante en circunstancias que ahora son materia de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Los angustiosos momentos del hallazgo

El descubrimiento del crimen ocurrió a las 3:00 de la mañana de este sábado. Según el reporte preliminar, el hijo de la víctima, sumido en la preocupación tras varios días sin tener noticias de su padre, decidió trasladarse hasta la vivienda en compañía de su madre.

Al ingresar al inmueble, que actualmente se encontraba en un proceso de remodelación y obras de construcción internas, se toparon con la trágica escena y dieron aviso inmediato a la línea de emergencias de la Policía.

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El dictamen forense y las heridas

Durante la inspección técnica al cadáver, los peritos judiciales determinaron que el comerciante fue atacado con sevicia. El cuerpo presentaba cinco lesiones mortales provocadas con un arma cortopunzante, en cuello, hombro, pecho y costado.

Se conoció que el comerciante realizó un traslado hacia el barrio La América. Los motivos de esta visita aún son desconocidos para los investigadores.

Buscan determinar si el homicidio está relacionado con un hurto a sus actividades comerciales, o si obedece a otras circunstancias personales.