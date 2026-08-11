Resumen: Más de mil estructuras en Manizales requieren revisión tras el sismo. Un centenar de ingenieros inspecciona los inmuebles afectados.

¡Manizales no baja la guardia! Más de mil edificios esperan revisión tras el sismo

Las estructuras en Manizales continúan bajo inspección luego del fuerte sismo que generó afectaciones en diferentes sectores de la capital de Caldas y llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas para reducir los riesgos entre la población.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, informó que cerca de 100 ingenieros ya se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad realizando las primeras verificaciones de los inmuebles reportados. Según explicó, una revisión estructural detallada puede tardar hasta tres horas por cada edificación.

Sin embargo, la cantidad de solicitudes supera la capacidad disponible. Las autoridades ya han recibido más de 1.000 peticiones de revisión, por lo que se espera que en las próximas horas lleguen nuevos profesionales para reforzar las labores. Entre los apoyos previstos se encuentran expertos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad Nacional.

El mandatario explicó que las inspecciones requieren una revisión ocular detallada, con ingenieros estructurales que deben permanecer durante varias horas en cada inmueble y utilizar equipos especializados para determinar las condiciones de seguridad y establecer qué acciones deben realizarse antes de permitir el retorno de los habitantes.

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La situación también ha generado afectaciones en infraestructura esencial. De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía, cuatro estructuras de la red hospitalaria presentan daños, mientras que 15 colegios públicos registran afectaciones estructurales severas.

Ante este panorama, las clases fueron suspendidas inicialmente en toda la ciudad hasta el próximo viernes 14 de agosto, mientras avanzan las evaluaciones correspondientes.

Las autoridades insistieron en que las estructuras en Manizales deben ser revisadas antes de que las personas regresen a inmuebles que hayan presentado daños o hayan sido evacuados de manera preventiva.

Además, la administración municipal expidió los actos administrativos correspondientes para declarar la urgencia manifiesta y la calamidad pública, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a las consecuencias del sismo.

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