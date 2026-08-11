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Resumen: Un hombre de 35 años fue rescatado con vida de los escombros de un edificio en Cali, tras quedar atrapado por el terremoto de 7,4.

¡Lo encontraron con vida! Bomberos rescataron a hombre atrapado entre los escombros en Cali

Un nuevo rescate en Cali dejó una escena de esperanza en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Carlos Esteban, de 35 años, fue encontrado con vida y sacado de entre los escombros de una estructura colapsada durante la madrugada de este martes 11 de agosto.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el rescate se produjo hacia las 3:57 de la mañana, luego de que los socorristas localizaran al hombre atrapado bajo una viga y una columna. Parte de su cuerpo permanecía cubierta por los escombros y su brazo derecho estaba atrapado.

Los equipos realizaron una penetración en medio del material acumulado y retiraron los escombros de manera cuidadosa hasta generar el espacio necesario para extraer a Rebolledo.

En las imágenes del procedimiento se observa a los bomberos coordinando la maniobra mientras cuentan varias veces hasta tres para sacar progresivamente al hombre.

Una vez liberado, Carlos fue puesto en una camilla y trasladado del lugar, mientras los rescatistas celebraron y se abrazaron tras completar exitosamente el rescate en Cali.

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El Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplazó desde el lunes un grupo de 62 rescatistas hacia la capital del Valle del Cauca para apoyar las labores de búsqueda y atención de la emergencia durante al menos diez días.

Cali continúa siendo una de las ciudades más golpeadas por el terremoto. En diferentes estructuras colapsadas permanecen personas que esperan ser ubicadas y rescatadas por los organismos de socorro.

El rescate de Carlos Esteban representa una nueva esperanza para las familias que continúan esperando noticias de sus seres queridos bajo los escombros.

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