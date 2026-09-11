Resumen: Capturan en Chipaque a un hombre señalado de matar a su esposa e hijastra, halladas dentro de un vehículo en la vía al Llano.

Los encontraron dentro de un carro en la vía al Llano: más detalles del exmilitar que asesinó a su esposa e hija

La Policía de Cundinamarca capturó a un hombre de 44 años, señalado de asesinar a su esposa y a la hija menor de edad de esta, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo estacionado en la vía al Llano, en jurisdicción de Chipaque, durante la noche del pasado 9 de septiembre.

El hallazgo se dio luego de que funcionarios de la concesión que administra la carretera alertaran a las autoridades por el comportamiento sospechoso del conductor. Al llegar al lugar, los uniformados inspeccionaron el automotor y encontraron los cadáveres de una mujer y una niña de 10 años.

Las víctimas fueron identificadas como Keila y su hija Luciana, ambas oriundas de La Guajira. El presunto responsable fue identificado como Donis David, un hombre nacido en el Cesar que se desempeñaba como vigilante y que anteriormente fue soldado profesional. Las autoridades estudian además la posibilidad de que la menor no fuera hija biológica del capturado, sino su hijastra.

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Según el gobernador Rey, «las primeras versiones apuntan a que estos homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre, en la localidad de Usme, en Bogotá». Tras el hecho, el sospechoso habría emprendido un recorrido que lo llevó primero hasta La Dorada, Caldas, para luego devolverse y tomar la vía que conduce a los Llanos orientales, donde finalmente fue detenido en Chipaque. Los investigadores también revisan la vivienda en Bogotá donde presuntamente se habría cometido el crimen.

La vía tuvo que cerrarse temporalmente mientras personal de criminalística adelantaba la inspección del vehículo y el levantamiento de los cuerpos.

La Fiscalía Seccional de Cundinamarca, que asumió el caso, logró que un juez legalizara la captura y ahora deberá definir la imputación de cargos y la medida de aseguramiento contra Fonseca. El gobernador Rey afirmó: «Esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal, este asesino».

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