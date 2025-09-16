¡En su casa de Utah! Fallece el legendario actor Robert Redford a los 89 años

En la imagen, el actor estadounidense y fundador del festival de Sundance Robert Redford. EFE/Archivo

Minuto30.com .- Robert Redford, el carismático actor, director y uno de los grandes íconos del cine, ha muerto a los 89 años en su residencia en Utah, según confirmó su publicista, Cindi Berger. La noticia fue reportada inicialmente por The New York Times.

Considerado uno de los grandes galanes de Hollywood, Redford se destacó no solo por su talento actoral y su estilo inconfundible, sino también por su profundo compromiso con el cine independiente.

Su partida deja un vacío en la industria, pero su legado perdurará tanto en la pantalla como a través del Festival de Sundance, el cual fundó y que ha servido como una plataforma crucial para el impulso de nuevas generaciones de cineastas.

Con su muerte, Hollywood despide a una de sus figuras más influyentes, cuyo espíritu artístico marcó un antes y un después en el cine mundial.

