Incendios forestales y sequía en las Hidroeléctricas son algunos de los riesgos que conlleva el Fenómeno de el Niño. Fotos: DAGRD/Alcaldía de Bogotá

Resumen: La solicitud se basa en los monitoreos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y otras agencias meteorológicas de reconocimiento mundial, que ya empiezan a trazar modelos climáticos para el próximo bienio.

¿Hay o no hay? Procuraduría pide al Ideam aclarar si es que va a haber Fenómeno de El Niño en 2026

Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación ha decidido adelantarse a una posible emergencia climática que podría poner en jaque al país. En ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público solicitó formalmente al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) un informe detallado sobre las probabilidades de que el Fenómeno de El Niño regrese a Colombia entre finales de 2026 y principios de 2027.

La solicitud se basa en los monitoreos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y otras agencias meteorológicas de reconocimiento mundial, que ya empiezan a trazar modelos climáticos para el próximo bienio.

¿Será más severo que el de 2023-2024?

La principal preocupación del ente de control radica en la intensidad del fenómeno. La Procuraduría pidió al Ideam aclarar si, de presentarse este evento climático, sus condiciones podrían ser más severas que las registradas durante el periodo 2023–2024, el cual dejó niveles críticos en los embalses y una ola de incendios forestales sin precedentes en varias regiones del país.

Los 5 riesgos que vigila la Procuraduría:

El Ministerio Público advierte que un fenómeno de El Niño extremo pondría en peligro:

Seguridad Alimentaria: Afectación directa a las cosechas por sequías prolongadas.

Disponibilidad Hídrica: Riesgo para el consumo humano, animal e industrial.

Generación de Energía: Posibles bajas en los niveles de los embalses que sostienen las hidroeléctricas.

Incendios Forestales: Capacidad de respuesta ante emergencias ambientales.

Bienestar General: Impacto en la salud y la economía de los habitantes en las zonas más vulnerables.

Un ojo en la NOAA y el clima mundial

La vigilancia de la Procuraduría no es caprichosa. Los modelos de la NOAA son el estándar global para predecir el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, motor principal de El Niño. Al exigir al Ideam una respuesta técnica, el ente de control busca que el Gobierno Nacional, departamental y municipal inicie desde ya los planes de contingencia para evitar racionamientos o crisis de desabastecimiento.

La prevención es la única herramienta para evitar el colapso que vivimos en 2024. Si el Ideam confirma las proyecciones de la NOAA, Colombia tendría menos de ocho meses para blindar sus sistemas de acueducto y energía.